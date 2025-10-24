Dwie sztuki, E14
Rozświetl barwami dowolne pomieszczenie za pomocą tych dwóch inteligentnych żarówek w kształcie świeczki, która generuje różne odcienie światła białego — od ciepłego do chłodnego — a także światło w 16 milionów kolorów. Skorzystaj z łącza Bluetooth, aby uzyskać natychmiastową kontrolę nad oświetleniem w jednym pomieszczeniu, lub połącz się z mostkiem Hue, aby uzyskać dostęp do pełnej gamy funkcji.
Obecna cena to 460,00 zł
Najważniejsze cechy produktu
- White and color ambiance
- Obsługa Bluetooth
- Obsługa mostka Hue Bridge
- Białe i kolorowe światło
- Łatwe sterowanie przez Bluetooth
- Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
- Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Dane techniczne
Wymiary źródła światła
Wymiary źródła światła
Wymiary (szer. × wys. × gł.)
39x117