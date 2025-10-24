Pomoc
Rozświetl barwami dowolne pomieszczenie za pomocą tych dwóch inteligentnych żarówek w kształcie świeczki, która generuje różne odcienie światła białego — od ciepłego do chłodnego — a także światło w 16 milionów kolorów. Skorzystaj z łącza Bluetooth, aby uzyskać natychmiastową kontrolę nad oświetleniem w jednym pomieszczeniu, lub połącz się z mostkiem Hue, aby uzyskać dostęp do pełnej gamy funkcji.

Najważniejsze cechy produktu

  • White and color ambiance
  • Obsługa Bluetooth
  • Obsługa mostka Hue Bridge
  • Białe i kolorowe światło
  • Łatwe sterowanie przez Bluetooth
  • Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
  • Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
