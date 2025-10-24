Rozświetl barwami dowolne pomieszczenie za pomocą tych dwóch inteligentnych żarówek w kształcie świeczki, która generuje różne odcienie światła białego — od ciepłego do chłodnego — a także światło w 16 milionów kolorów. Skorzystaj z łącza Bluetooth, aby uzyskać natychmiastową kontrolę nad oświetleniem w jednym pomieszczeniu, lub połącz się z mostkiem Hue, aby uzyskać dostęp do pełnej gamy funkcji.