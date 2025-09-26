Pomoc
Hue Essential

Hue

Strumień świetlny

345 lumenów
400 lumenów

Precyzyjny kolor Chromasync™

Nie
Tak

Mieszanie kolorów

Podstawowe mieszanie kolorów
Idealne mieszanie kolorów z Sunflower Optic

Możliwość ściemniania

Niskie przyciemnienie do 2% jasności
Ultra-niskie przyciemnienie do 0,2% jasności

Zakres temperatury barwowej

Podstawowe odcienie bieli (2200–6500K)
Rozszerzony (2000-6500K)
Kobieta siedzi na sofie i steruje inteligentnym oświetleniem Hue za pomocą aplikacji Hue.

Zacznij przygodę z inteligentnym oświetleniem

To najbardziej zaawansowany, intuicyjny i przyjemny sposób oświetlenia domu wewnątrz i na zewnątrz. Stwórz własną konfigurację, wybierając spośród inteligentnych żarówek, lamp, opraw oświetleniowych, oświetlenia zewnętrznego i akcesoriów. Odblokuj wszystkie funkcje dzięki inteligentnemu Hue Bridge lub Bridge Pro i skonfiguruj oraz steruj wszystkim za pomocą aplikacji Hue. Ciesz się automatyzacjami, synchronizacją z telewizorem, grami i muzyką, odblokuj inteligentne zabezpieczenia domu, steruj urządzeniami spoza domu i nie tylko!

Pokój dzienny oświetlony ciepłymi odcieniami różowego i bieli Smart.

Stwórz wyjątkowy nastrój

Dzięki 8 milionom kolorów i wielu odcieniom ciepłej i jasnej bieli światła możesz stworzyć idealny nastrój do wszystkiego, co robisz w środku i na zewnątrz. Wybierz jedną z naszych kolorowych, dopasowanych scen świetlnych (lub zaprojektuj własną!), pracuj lub relaksuj się przy optymalnym odcieniu światła białego, a nawet spraw, by twoje światła błyszczały jak gwiazdy w tych wyjątkowych chwilach.

Porównanie dwóch lamp Smart Hue w sypialni – jedna przyciemniona do przytulnych 2% całkowitej jasności, druga świecąca jasnym blaskiem na 100%.

Ciesz się bezproblemowym przyciemnianiem

Tradycyjne żarówki wymagają specjalnego regulatora przyciemniania, który podłącza się do domowej instalacji elektrycznej. Dzięki inteligentnemu oświetleniu z możliwością ściemniania — aplikacja Hue, inteligentne przełączniki, a nawet twój głos mogą natychmiast i płynnie przyciemnić światła do niskiego poziomu.

Hue Bridge Pro i Philips Hue Bridge — nowe systemy sterowania oświetleniem inteligentnego domu.

Zdobądź to wszystko z Bridge

Hue Bridge i Bridge Pro odblokowują rozbudowany zestaw zaawansowanych funkcji inteligentnego oświetlenia. Należą do nich niesamowite efekty świetlne, oświetlenie przestrzenne synchronizujące się z rozrywką domową, integracja Hue Secure z zabezpieczeniami domu za pomocą świateł i kamer, kontrola głosowa przy użyciu inteligentnych asystentów oraz wiele sprytnych automatyzacji. Bridge Pro to nasze najbardziej zaawansowane inteligentne centrum sterowania, które odblokowuje więcej funkcji, więcej świateł i działa jeszcze szybciej.

* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności

