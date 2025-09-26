To najbardziej zaawansowany, intuicyjny i przyjemny sposób oświetlenia domu wewnątrz i na zewnątrz. Stwórz własną konfigurację, wybierając spośród inteligentnych żarówek, lamp, opraw oświetleniowych, oświetlenia zewnętrznego i akcesoriów. Odblokuj wszystkie funkcje dzięki inteligentnemu Hue Bridge lub Bridge Pro i skonfiguruj oraz steruj wszystkim za pomocą aplikacji Hue. Ciesz się automatyzacjami, synchronizacją z telewizorem, grami i muzyką, odblokuj inteligentne zabezpieczenia domu, steruj urządzeniami spoza domu i nie tylko!
Essential GU10 — Inteligentny reflektor punktowy — 345 lm — 4,7 W — 3 szt.
Wkrocz do świata inteligentnego oświetlenia z tą żarówką Philips Hue Essential, oferującą pełną gamę kolorów i światło białe z możliwością regulacji, które można łatwo dostosować — od ciepłego i przytulnego po jasną biel. Stwórz idealny nastrój za pomocą płynnego ściemniania, milionów kolorów i biblioteki scen świetlnych zaprojektowanych przez naszych ekspertów — lub stwórz własne! Zgodna ze wszystkimi produktami Philips Hue.
Najważniejsze cechy produktu
- Do 345 lumenów
- Światło białe od ciepłego do zimnego (2200–6500 K)
- Z możliwością przyciemniania do 2% jasności
- Essential, kolorowe
- Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu
Zacznij przygodę z inteligentnym oświetleniem
Stwórz wyjątkowy nastrój
Dzięki 8 milionom kolorów i wielu odcieniom ciepłej i jasnej bieli światła możesz stworzyć idealny nastrój do wszystkiego, co robisz w środku i na zewnątrz. Wybierz jedną z naszych kolorowych, dopasowanych scen świetlnych (lub zaprojektuj własną!), pracuj lub relaksuj się przy optymalnym odcieniu światła białego, a nawet spraw, by twoje światła błyszczały jak gwiazdy w tych wyjątkowych chwilach.
Ciesz się bezproblemowym przyciemnianiem
Tradycyjne żarówki wymagają specjalnego regulatora przyciemniania, który podłącza się do domowej instalacji elektrycznej. Dzięki inteligentnemu oświetleniu z możliwością ściemniania — aplikacja Hue, inteligentne przełączniki, a nawet twój głos mogą natychmiast i płynnie przyciemnić światła do niskiego poziomu.
Zdobądź to wszystko z Bridge
Hue Bridge i Bridge Pro odblokowują rozbudowany zestaw zaawansowanych funkcji inteligentnego oświetlenia. Należą do nich niesamowite efekty świetlne, oświetlenie przestrzenne synchronizujące się z rozrywką domową, integracja Hue Secure z zabezpieczeniami domu za pomocą świateł i kamer, kontrola głosowa przy użyciu inteligentnych asystentów oraz wiele sprytnych automatyzacji. Bridge Pro to nasze najbardziej zaawansowane inteligentne centrum sterowania, które odblokowuje więcej funkcji, więcej świateł i działa jeszcze szybciej.
* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności.