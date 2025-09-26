Pomoc
Znajdź instrukcję obsługi swojego produktu

Porównaj żarówki Hue Essential i Hue LED

Hue Essential

Hue

Kup teraz

Strumień świetlny

345 lumenów
400 lumenów

Precyzyjny kolor Chromasync™

Nie
Tak

Mieszanie kolorów

Podstawowe mieszanie kolorów
Idealne mieszanie kolorów z Sunflower Optic

Możliwość ściemniania

Niskie przyciemnienie do 2% jasności
Ultra-niskie przyciemnienie do 0,2% jasności

Zakres temperatury barwowej

Podstawowe odcienie bieli (2200–6500K)
Rozszerzony (2000-6500K)

Polecamy...

Promocja
Essential GU10 — Inteligentny reflektor punktowy — 345 lm — 4,7 W — 4 szt.

Hue White and color ambiance

Essential GU10 — Inteligentny reflektor punktowy — 345 lm — 4,7 W — 4 szt.

Do 345 lumenów
Essential, białe
Przyciemnianie do niskiego poziomu intensywności (2%)​
Essential, kolorowe ​

269,99 zł

Nowość
Inteligentna żarówka A60 E27 - 1100

Hue White and color ambiance

Inteligentna żarówka A60 E27 - 1100

Do 1100 lumenów
Pełne spektrum światła dziennego
Możliwość bardzo mocnego przyciemnienia do poziomu 0,2%
Precyzyjny kolor Chromasync™

292,99 zł

Nowość
Hue inteligetny dzwonek wideo

Hue

Hue inteligetny dzwonek wideo

Obraz 2K i dwukierunkowe połączenie audio
Współpracuje ze światłami Philips Hue
Doskonała widoczność za dnia i nocą
Wymaga prądu 12-24 V AC z transformatora o mocy min. 10 VA (brak w zestawie)

765,99 zł

Chwilowy brak towaru

Wyprzedaż
Hue inteligentny dzwonek wideo + Inteligentny dzwonek do drzwi + Bridge Pro + Żarówka A60 E27 White and color ambiance

Hue inteligentny dzwonek wideo + Inteligentny dzwonek do drzwi + Bridge Pro + Żarówka A60 E27 White and color ambiance

Białe i kolorowe światło
Natychmiastowe powiadomienia o ruchu
Wyraźny obraz wideo w 2K
Prosta konfiguracja Bridge Pro

1739,96 zł

1565,96 zł

Chwilowy brak towaru

Promocja
Essential GU10 — Inteligentny reflektor punktowy — 345 lm — 4,7 W — 3 szt.

Hue White and color ambiance

Essential GU10 — Inteligentny reflektor punktowy — 345 lm — 4,7 W — 3 szt.

Do 345 lumenów
Essential, białe
Przyciemnianie do niskiego poziomu intensywności (2%)​
Essential, kolorowe ​

225,99 zł

Nowość
Secure inteligentny dzwonek do drzwi

Hue

Secure inteligentny dzwonek do drzwi

Plug and play
Inicjowanie alarmów dźwiękowych
Współpracuje z elementami ekosystemu Hue

270,99 zł

Nowość
Bridge Pro

Hue

Bridge Pro

Obsługuje ponad 150 świateł i ponad 50 akcesoriów
Obsługuje oprogramowanie Hue Sync i MotionAware™
Steruj całym domem
Zaawansowane szyfrowanie za pomocą rozwiązania Zigbee Trust Center

409,99 zł

Zobacz wszystkie produkty
Kobieta siedzi na sofie i steruje inteligentnym oświetleniem Hue za pomocą aplikacji Hue.

Zacznij przygodę z inteligentnym oświetleniem

To najbardziej zaawansowany, intuicyjny i przyjemny sposób oświetlenia domu wewnątrz i na zewnątrz. Stwórz własną konfigurację, wybierając spośród inteligentnych żarówek, lamp, opraw oświetleniowych, oświetlenia zewnętrznego i akcesoriów. Odblokuj wszystkie funkcje dzięki inteligentnemu Hue Bridge lub Bridge Pro i skonfiguruj oraz steruj wszystkim za pomocą aplikacji Hue. Ciesz się automatyzacjami, synchronizacją z telewizorem, grami i muzyką, odblokuj inteligentne zabezpieczenia domu, steruj urządzeniami spoza domu i nie tylko!

Pokój dzienny oświetlony ciepłymi odcieniami różowego i bieli Smart.

Stwórz wyjątkowy nastrój

Dzięki 8 milionom kolorów i wielu odcieniom ciepłej i jasnej bieli światła możesz stworzyć idealny nastrój do wszystkiego, co robisz w środku i na zewnątrz. Wybierz jedną z naszych kolorowych, dopasowanych scen świetlnych (lub zaprojektuj własną!), pracuj lub relaksuj się przy optymalnym odcieniu światła białego, a nawet spraw, by twoje światła błyszczały jak gwiazdy w tych wyjątkowych chwilach.

Porównanie dwóch lamp Smart Hue w sypialni – jedna przyciemniona do przytulnych 2% całkowitej jasności, druga świecąca jasnym blaskiem na 100%.

Ciesz się bezproblemowym przyciemnianiem

Tradycyjne żarówki wymagają specjalnego regulatora przyciemniania, który podłącza się do domowej instalacji elektrycznej. Dzięki inteligentnemu oświetleniu z możliwością ściemniania — aplikacja Hue, inteligentne przełączniki, a nawet twój głos mogą natychmiast i płynnie przyciemnić światła do niskiego poziomu.

Hue Bridge Pro i Philips Hue Bridge — nowe systemy sterowania oświetleniem inteligentnego domu.

Zdobądź to wszystko z Bridge

Hue Bridge i Bridge Pro odblokowują rozbudowany zestaw zaawansowanych funkcji inteligentnego oświetlenia. Należą do nich niesamowite efekty świetlne, oświetlenie przestrzenne synchronizujące się z rozrywką domową, integracja Hue Secure z zabezpieczeniami domu za pomocą świateł i kamer, kontrola głosowa przy użyciu inteligentnych asystentów oraz wiele sprytnych automatyzacji. Bridge Pro to nasze najbardziej zaawansowane inteligentne centrum sterowania, które odblokowuje więcej funkcji, więcej świateł i działa jeszcze szybciej.

Pomoc techniczna Hue

Nie możesz znaleźć odpowiedzi na swoje pytanie?

Odwiedź pomoc techniczną

Dane techniczne

Właściwości źródła światła

  • Ściemnialna

    Tak

Wymiary źródła światła

Trwałość

Ochrona środowiska

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

Gwarancja

Właściwości światła

Wymiary i waga opakowania

Informacje o pakowaniu

Zużycie energii

Wymiary i waga produktu

Serwis

Dane techniczne

Źródło światła

Zawartość opakowania

Obsługiwane wersje

Inne

* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności

  • Przelewy24
  • Zapłać z Klarna
  • Apple pay
  • Google pay