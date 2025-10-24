Pomoc
Zbliżenie przedniej części produktu Hue White and color ambiance Girlanda LED Festavia

Ekskluzywne

Girlanda LED Festavia

250 inteligentnych miniaturowych diod LED na 20-metrowym przewodzie! Girlanda LED Festavia to piękna dekoracja do wnętrz. Dzięki niej możesz stworzyć cieniowane przejście kolorów wzdłuż całego przewodu lub zdecydować się na jeden kolor i uzyskać bardziej tradycyjny efekt.

Pozycja nie jest już dostępna

Najważniejsze cechy produktu

  • 250 inteligentnych kolorowych diod LED
  • 20-metrowy przewód
  • Czarny przewód
  • Zawiera zasilacz
  • Wyłącznie do użytku wewnętrznego
Wyświetl wszystkie specyfikacje produktów
Find your product manual

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

  • Kolor

    Czarny

  • Materiał

    Syntetyk

Ochrona środowiska

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

Właściwości światła

Girlanda/taśma oświetleniowa

Wymiary i waga opakowania

Zużycie energii

Wymiary i waga produktu

Serwis

Dane techniczne

Zawartość opakowania

Obsługiwane wersje

Inne

  • Przelewy24
  • Zapłać z Klarna
  • Apple pay
  • Google pay