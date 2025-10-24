Ekskluzywne
Girlanda LED Festavia
250 inteligentnych miniaturowych diod LED na 20-metrowym przewodzie! Girlanda LED Festavia to piękna dekoracja do wnętrz. Dzięki niej możesz stworzyć cieniowane przejście kolorów wzdłuż całego przewodu lub zdecydować się na jeden kolor i uzyskać bardziej tradycyjny efekt.
Obecna cena to 779,00 zł
Najważniejsze cechy produktu
- 250 inteligentnych kolorowych diod LED
- 20-metrowy przewód
- Czarny przewód
- Zawiera zasilacz
- Wyłącznie do użytku wewnętrznego
Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
Kolor
Czarny
Materiał
Syntetyk