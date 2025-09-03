Czerp korzyści z naturalnego światła dziennego we własnym domu dzięki naszej najinteligentniejszej jak dotąd żarówce, która została przeprojektowana tak, aby zużywać o 40% mniej energii. Dodatkowo jest wyposażona w technologię precyzyjnego dopasowywania kolorów Chromasync™ i oferuje pełne spektrum światła białego. Uzyskaj idealny kolor lub odcień światła białego, a następnie dostosuj go jeszcze bardziej dzięki funkcji przyciemniania do bardzo niskiego poziomu intensywności oświetlenia — dostępny zakres intensywności światła sięga od wartości maksymalnej aż do 0,2%.