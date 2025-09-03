Pomoc
Zbliżenie przedniej części produktu Hue White and color ambiance Inteligentna żarówka A60 E27 - 1100

Inteligentna żarówka A60 E27 - 1100

Czerp korzyści z naturalnego światła dziennego we własnym domu dzięki naszej najinteligentniejszej jak dotąd żarówce, która została przeprojektowana tak, aby zużywać o 40% mniej energii. Dodatkowo jest wyposażona w technologię precyzyjnego dopasowywania kolorów Chromasync™ i oferuje pełne spektrum światła białego. Uzyskaj idealny kolor lub odcień światła białego, a następnie dostosuj go jeszcze bardziej dzięki funkcji przyciemniania do bardzo niskiego poziomu intensywności oświetlenia — dostępny zakres intensywności światła sięga od wartości maksymalnej aż do 0,2%.

Najważniejsze cechy produktu

  • Do 1100 lumenów
  • Pełne spektrum światła (1000–20 000 K)
  • Z możliwością przyciemniania do 0,2% jasności
  • Precyzyjny kolor Chromasync™
  • Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu
Wyświetl wszystkie specyfikacje produktów
Znajdź instrukcję obsługi produktu
image by Wouter van Foeken containing Table, Furniture, Property, Building, Decoration

Inspiracje oświetleniowe

Zobacz, jak inni używają inteligentnego oświetlenia Philips Hue, aby stworzyć odpowiedni nastrój — i podziel się własną konfiguracją na Instagramie z hashtagiem #philipshue

image by Wouter van Foeken containing Table, Furniture, Property, Building, Decoration

@Wouter van Foeken

Steruj oświetleniem za pomocą głosu*

Steruj oświetleniem za pomocą głosu*

Philips Hue współpracuje z Amazon Alexa i Asystentem Google po sparowaniu z kompatybilnym urządzeniem Google Nest lub Amazon Echo. Proste polecenia głosowe pozwalają kontrolować wiele punktów światła w pomieszczeniu albo sterować tylko jedną wybraną lampą.

Stwórz wyjątkowy nastrój za pomocą kolorowego światła

Stwórz wyjątkowy nastrój za pomocą kolorowego światła

Odmień swój dom dzięki palecie 16 milionów kolorów światła - łatwo i szybko wykreuj atmosferę dopasowaną do każdej okazji. Za pomocą jednego dotknięcia możesz stworzyć odświętny nastrój idealny na domowe przyjęcie, zmienić salon w salę kinową, odmienić wygląd domu za pomocą różnych barw światła i wiele więcej.

Szeroka paleta odcieni białego światła

Szeroka paleta odcieni białego światła

Wybieraj z wielu odcieni białego światła - od ciepłej po chłodną biel. Pełen zakres przyciemnienia od bardzo jasnego światła po delikatną poświatę pozwala dostosować odcień i intensywność oświetlenia do każdej pory dnia.

Odblokuj pełen zestaw inteligentnych funkcji oświetleniowych za pomocą mostka Hue Bridge

Odblokuj pełen zestaw inteligentnych funkcji oświetleniowych za pomocą mostka Hue Bridge

Rozszerz możliwości inteligentnego oświetlenia Philips Hue w swoim domu dodając mostek Philips Hue Bridge (sprzedawany osobno). Mostek Hue pozwala dodać nawet 50 punktów światła, którymi możesz sterować w całym domu i ogrodzie. Możesz tworzyć harmonogramy automatycznie zapalającego się światła sprawiając, że Twój dom stanie się naprawdę smart. Synchronizuj światło z filmem, grą i muzyką i wskocz na wyższy poziom domowej rozrywki. Steruj oświetleniem spoza domu lub dodaj do systemu dodatkowe akcesoria, takie jak czujniki ruchu czy pilot sterowania światłem (regulator przyciemnienia).

Dane techniczne

Trwałość

  • Liczba cykli pracy

    50 000

  • Nominalny okres eksploatacji

    25 000

Ochrona środowiska

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

Właściwości światła

Wymiary i waga opakowania

Informacje o pakowaniu

Zużycie energii

Wymiary i waga produktu

Serwis

Dane techniczne

Źródło światła

Zawartość opakowania

Obsługiwane wersje

Inne

* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności

  • Przelewy24
  • Zapłać z Klarna
  • Apple pay
  • Google pay