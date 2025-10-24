Wyprzedaż
Lampa podłogowa Signe
Nowoczesna lampa podłogowa Signe pozwala stworzyć wyjątkowy nastrój w każdym pomieszczeniu, zapewniając oświetlenie w 16 mln kolorów i w różnych odcieniach światła białego, od ciepłego do chłodnego. Może działać samodzielnie (łatwe sterowanie światłem przez aplikację mobilną dzięki BLuetooth) lub jako element inteligentnego systemu oświetlenia dzięki połączeniu z mostkiem Hue.
Obecna cena to 871,50 zł, cena pierwotna to 1245,00 zł
Najważniejsze cechy produktu
- Zintegrowane źródło światła LED
- Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
- Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
- Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
Kolor
Aluminium
Materiał
Aluminium