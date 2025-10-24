Taśma LED Philips Hue o długości 2m (w opakowaniu także zasilacz) świecąca białym i kolorowym światłem. Duża elastyczność daje możliwość montażu w dowolnym miejscu - możesz ją zginać, przycinać i wydłużyć aż do 10m (poprzez doczepianie dodatkowych 1m taśm LED). Do ustawień kolorów światła i korzystania z innych funkcji inteligentnego oświetlenia potrzebujesz mostka Philips Hue (sprzedawany oddzielnie).