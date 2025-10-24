Pomoc
Zbliżenie przedniej części produktu Hue White and color ambiance LightStrip Plus, wtyczka V3

LightStrip Plus, wtyczka V3

Taśma LED Philips Hue o długości 2m (w opakowaniu także zasilacz) świecąca białym i kolorowym światłem. Duża elastyczność daje możliwość montażu w dowolnym miejscu - możesz ją zginać, przycinać i wydłużyć aż do 10m (poprzez doczepianie dodatkowych 1m taśm LED). Do ustawień kolorów światła i korzystania z innych funkcji inteligentnego oświetlenia potrzebujesz mostka Philips Hue (sprzedawany oddzielnie).

Pozycja nie jest już dostępna

Najważniejsze cechy produktu

  • White and color ambiance
  • Mostek Hue Bridge jest wymagany
  • Taśma LED 1 × 2 m
  • Zasilacz 1 szt.
  • Białe i kolorowe światło
Wyświetl wszystkie specyfikacje produktów
Find your product manual

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

  • Kolor

    Biały

  • Materiał

    Silikon

Trwałość

Ochrona środowiska

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

Gwarancja

Właściwości światła

Girlanda/taśma oświetleniowa

Różne

Wymiary i waga opakowania

Zużycie energii

Wymiary i waga produktu

Serwis

Dane techniczne

Zawartość opakowania

Obsługiwane wersje

Inne

  • Przelewy24
  • Zapłać z Klarna
  • Apple pay
  • Google pay