Pomoc
Zbliżenie przedniej części produktu Hue White and color ambiance Poczwórne oświetlenie punktowe Argenta

Poczwórne oświetlenie punktowe Argenta

Stwórz aranżację świetlną za pomocą reflektorów Hue Argenta, które generują wiązkę w dowolnym odcieniu bieli, a także w ponad 16 mln kolorów. To rozwiązanie znakomite do salonu i sypialni. Skorzystaj z łącza Bluetooth, aby uzyskać natychmiastową kontrolę nad oświetleniem w jednym pomieszczeniu, lub sparuj źródło światła z mostkiem Hue, aby uzyskać dostęp do pełnej gamy funkcji.

Chwilowy brak towaru

Chcesz wiedzieć, kiedy produkt będzie ponownie dostępny?

Zarejestruj się, aby otrzymać wiadomość e-mail, gdy ten produkt będzie ponownie dostępny. Otrzymasz tę wiadomość e-mail tylko raz — zapoznaj się z naszymi Zasadami poufności w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Najważniejsze cechy produktu

  • White and color ambiance
  • W zestawie z żarówką GU10 LED
  • Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
  • Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
  • Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Wyświetl wszystkie specyfikacje produktów
Znajdź instrukcję obsługi produktu
Łatwe sterowanie dzięki połączniu Bluetooth

Łatwe sterowanie dzięki połączniu Bluetooth

Łatwo włączaj, wyłączaj, przyciemniaj i zmieniaj światła dzięki aplikacji mobilnej Philips Hue Bluetooth (dostępna na iOS i Android). Aplikacja pozwala sterować max 10 punktami świetlnymi (żarówki i lampy Philips Hue) w jednym pomieszczeniu.

Steruj oświetleniem za pomocą głosu*

Steruj oświetleniem za pomocą głosu*

Philips Hue współpracuje z Amazon Alexa i Asystentem Google po sparowaniu z kompatybilnym urządzeniem Google Nest lub Amazon Echo. Proste polecenia głosowe pozwalają kontrolować wiele punktów światła w pomieszczeniu albo sterować tylko jedną wybraną lampą.

Stwórz wyjątkowy nastrój za pomocą kolorowego światła

Stwórz wyjątkowy nastrój za pomocą kolorowego światła

Odmień swój dom dzięki palecie 16 milionów kolorów światła - łatwo i szybko wykreuj atmosferę dopasowaną do każdej okazji. Za pomocą jednego dotknięcia możesz stworzyć odświętny nastrój idealny na domowe przyjęcie, zmienić salon w salę kinową, odmienić wygląd domu za pomocą różnych barw światła i wiele więcej.

Szeroka paleta odcieni białego światła

Szeroka paleta odcieni białego światła

Wybieraj z wielu odcieni białego światła - od ciepłej po chłodną biel. Pełen zakres przyciemnienia od bardzo jasnego światła po delikatną poświatę pozwala dostosować odcień i intensywność oświetlenia do każdej pory dnia.

Dobierz odpowiednie oświetlenie do każdej czynności

Dobierz odpowiednie oświetlenie do każdej czynności

Przygotowane przez nas cztery aranżacje świetlne (energetyzujące, zwiększające koncentrację, do czytania i reklaksu) pozwolą Ci dostosować oświetlenie do codziennych zadań i uprzyjemnić dzień. Dwie chłodniejsze barwy białego światła ułatwiają poranne wstanie i koncentrację, natomiast dwie cieplejsze pozwalają cieszyć się dobrą książką i odprężyć się po ciężkim dniu.

Odblokuj pełen zestaw inteligentnych funkcji oświetleniowych za pomocą mostka Hue Bridge

Odblokuj pełen zestaw inteligentnych funkcji oświetleniowych za pomocą mostka Hue Bridge

Rozszerz możliwości inteligentnego oświetlenia Philips Hue w swoim domu dodając mostek Philips Hue Bridge (sprzedawany osobno). Mostek Hue pozwala dodać nawet 50 punktów światła, którymi możesz sterować w całym domu i ogrodzie. Możesz tworzyć harmonogramy automatycznie zapalającego się światła sprawiając, że Twój dom stanie się naprawdę smart. Synchronizuj światło z filmem, grą i muzyką i wskocz na wyższy poziom domowej rozrywki. Steruj oświetleniem spoza domu lub dodaj do systemu dodatkowe akcesoria, takie jak czujniki ruchu czy pilot sterowania światłem (regulator przyciemnienia).

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

  • Kolor

    Aluminium

  • Materiał

    Metal

Trwałość

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

Właściwości światła

Różne

Wymiary i waga produktu

Serwis

Dane techniczne

Obsługiwane wersje

Inne

* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności

