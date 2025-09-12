Stwórz aranżację świetlną za pomocą reflektorów Hue Fugato, które generują wiązkę w dowolnym odcieniu bieli, a także w ponad 16 mln kolorów. To rozwiązanie znakomite do salonu i sypialni. Skorzystaj z łącza Bluetooth, aby uzyskać natychmiastową kontrolę nad oświetleniem w jednym pomieszczeniu, lub sparuj źródło światła z mostkiem Hue, aby uzyskać dostęp do pełnej gamy funkcji.