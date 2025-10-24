Podwójne oświetlenie punktowe Fugato
Rozświetl swój dom barwami za pomocą źródła światła Hue Fugato. To znakomite rozwiązanie do salonu i sypialni. Skorzystaj z łącza Bluetooth, aby natychmiastowo włączać, wyłączać i przyciemniać światło oraz tworzyć aranżacje świetlne w jednym pomieszczeniu. Możesz też sparować źródło światła z mostkiem Hue, aby uzyskać dostęp do pełnej gamy funkcji.
Obecna cena to 919,00 zł
Najważniejsze cechy produktu
- White and color ambiance
- W zestawie z żarówką GU10 LED
- Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
- Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
- Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
Kolor
Biały
Materiał
Metal