Rozświetl swój dom barwami za pomocą źródła światła Hue Fugato. To znakomite rozwiązanie do salonu i sypialni. Skorzystaj z łącza Bluetooth, aby natychmiastowo włączać, wyłączać i przyciemniać światło oraz tworzyć aranżacje świetlne w jednym pomieszczeniu. Możesz też sparować źródło światła z mostkiem Hue, aby uzyskać dostęp do pełnej gamy funkcji.