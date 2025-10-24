Stwórz wyjątkowy nastrój za pomocą źródła światła Hue Fugato. To znakomite rozwiązanie na potrzeby oświetlenia ambientowego i akcentującego w salonie i sypialni. Skorzystaj z łącza Bluetooth, aby uzyskać natychmiastową kontrolę nad oświetleniem w jednym pomieszczeniu, lub sparuj źródło światła z mostkiem Hue, aby uzyskać dostęp do pełnej gamy inteligentnych funkcji oświetlenia.