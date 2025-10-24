Pomoc
Zbliżenie przedniej części produktu Hue White and color ambiance Potrójne oświetlenie punktowe Fugato

Potrójne oświetlenie punktowe Fugato

Stwórz wyjątkowy nastrój za pomocą źródła światła Hue Fugato. To znakomite rozwiązanie na potrzeby oświetlenia ambientowego i akcentującego w salonie i sypialni. Skorzystaj z łącza Bluetooth, aby uzyskać natychmiastową kontrolę nad oświetleniem w jednym pomieszczeniu, lub sparuj źródło światła z mostkiem Hue, aby uzyskać dostęp do pełnej gamy inteligentnych funkcji oświetlenia.

Pozycja nie jest już dostępna

Najważniejsze cechy produktu

  • White and color ambiance
  • W zestawie z żarówką GU10 LED
  • Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
  • Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
  • Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Wyświetl wszystkie specyfikacje produktów
Find your product manual

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

  • Kolor

    Czarny

  • Materiał

    Metal

Trwałość

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

Właściwości światła

Różne

Wymiary i waga opakowania

Wymiary i waga produktu

Serwis

Dane techniczne

Obsługiwane wersje

Inne

