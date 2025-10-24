Reflektor łazienkowy wpuszczany Xamento, 3 szt.
Te trzy oprawy wpuszczane Xamento typu downlight w kolorze srebrnym — o nowoczesnym designie i klasie szczelności IP44 — świecące milionami kolorów inteligentnego światła doskonale wkomponują się w wystrój każdej łazienki. Rozjaśnij swój rytm dnia lub przygaś światło, by się zrelaksować.
Obecna cena to 1059,00 zł
Najważniejsze cechy produktu
- White and color ambiance
- 3 x źródło światła GU10
- Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
- Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
- Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
Kolor
Chrom
Materiał
Syntetyk