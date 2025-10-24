Te trzy oprawy wpuszczane Xamento typu downlight w kolorze srebrnym — o nowoczesnym designie i klasie szczelności IP44 — świecące milionami kolorów inteligentnego światła doskonale wkomponują się w wystrój każdej łazienki. Rozjaśnij swój rytm dnia lub przygaś światło, by się zrelaksować.