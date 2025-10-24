Reflektor łazienkowy wpuszczany Xamento
Wpuszczana oprawa Xamento typu downlight w kolorze czarnym świeci milionami kolorów inteligentnego światła i pozwoli Ci urozmaicić codzienną rutynę. Lampa oferuje klasę szczelności IP44 i nowoczesne wzornictwo, dzięki czemu wpasuje się w wystrój każdej łazienki.
Obecna cena to 389,00 zł
Najważniejsze cechy produktu
- White and color ambiance
- 1 x źródło światła GU10
- Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
- Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
- Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
Kolor
Czarny
Materiał
Syntetyk