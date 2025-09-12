* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności.
Taśma LED 5 m – tereny zewnętrzne
Elastyczna, zewnętrzna 5m taśma LED (element podstawowy z zasilaczem) umożliwia kształtowanie i zginanie w dowolny sposób. Możesz efektownie podkreślić ogód lub taras białym i kolorowym światłem, umieszczając taśmę wzdłuż barierki, ścieżki czy elementów dekoracyjnych. Załączone klipsy i wkręty pozwalają na montaż w dowolnym miejscu.
Najważniejsze cechy produktu
- White and color ambiance
- Mostek Hue Bridge jest wymagany
- Taśma LED 1 × 5 m
- Białe i kolorowe światło
- Zasilacz w zestawie
- Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue Bridge*
Rozświetl swój ogród kolorami
Niech Twój ogród zabłyśnie! Ponad 16 milionów kolorów i 50 000 odcieni ciepłego i chłodnego białego światła pozwala udekorować Twój ogód, taras czy balkon, niezależnie, co zdecydujesz się podświetlić.
Pełna elastyczność
Całkowicie elastyczna, zewnętrzna taśma LED umożliwia kształtowanie i zginanie w dowolny sposób. Możesz poprowadzić równą ścieżkę przed domem lub utworzyć ciekawe kształty na ścianie lub kolumnie. Załączone klipsy i wkręty pozwalają na montaż w dowolnym miejscu.
Odporność na każdą pogodę
Zewnętrzna taśma LED Philips Hue może wytrzymać wszystkie warunki pogodowe, od małych kałuż wody do ulewy, która trwa wiele godzin.
Doskonała jednorodność światła
Zewnętrzna taśma LED Philips Hue jest pokryta specjalną powłoką, która rozprasza emitowane światło białe lub kolorowe. Nie ma potrzeby ukrywania taśmy oświetleniowej, niezależnie od tego, czy używasz go do oświetlenia bezpośredniego czy rozproszonego – będziesz widzieć wyłącznie czyste światło.
Zasilacz i wtyczka w zestawie
Zestaw zawiera wszystkie niezbędne elementy, w taśmę świetlną i zasilacz do zastosowań zewnętrznych. Jedyne co musisz zrobić to rozpakować, zainstalować gdzie chcesz i włączyć.
Podłącz światła do mostka Hue, aby uzyskać pełną kontrolę nad inteligentnym oświetleniem
W celu uzyskania pełnego zakresu inteligentnego sterowania i funkcji wymagane jest podłączenie tego produktu do mostka Hue. Umożliwia to sterowanie oświetleniem za pomocą aplikacji Philips Hue, ustawianie regulatorów czasowych, procedur, dodawanie lub usuwanie świateł itp. *Mostek Hue jest sprzedawany oddzielnie.
Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
Stylistyka i wykończenie
Kolor
Biały
Kolor(y)
multi
Materiał
Silikon