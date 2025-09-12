* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności.
Taśma LED Lightstrip Plus pakiet 2 + 1 m
Dodaj taśmę LightStrip Plus do systemu Philips Hue i stwórz imponujący efekt pod blatem lub szafką oraz za sprzętem audio-wideo. Taśmę Lightstrip Plus można zginać, przycinać i wydłużać, aby dostosować ją do swoich pomysłów.
Najważniejsze cechy produktu
- White and color ambiance
- Mostek Hue Bridge jest wymagany
- Taśma LED 1 × 2 m i 1 × 1 m
- Zasilacz 1 szt.
- 1 × złącze narożne w komplecie
- Białe i kolorowe światło
Pełna swoboda w zakresie kształtowania, wyginania i wydłużania
Taśma LED Philips Hue to najbardziej elastyczne źródło światła, jakie można sobie wyobrazić. Można nadać jej prawie dowolny kształt i użyć specjalnej taśmy samoprzylepnej z tyłu, aby przymocować do dowolnej twardej powierzchni. W razie potrzeby taśmę LED można przyciąć na odpowiednią długość w oznaczonych miejscach. Dopasuj ją do mebli czy karniszy wzdłuż ścian, zamontuj jako oświetlenie podszafkowe w kuchni lub podkreśl elementy architektoniczne dzięki łagodnemu światłu pośredniemu. Taśma LED to najbardziej uniwersalne i solidne źródło światła, które ożywi każde pomieszczenie.
Możliwość wydłużenia do 10 m
Aby oświetlić większe powierzchnie i zwiększyć liczbę zastosowań, wydłuż taśmę LED nawet do 10 metrów, dodając elementy przedłużające o długości 1 metra. Od jasnego oświetlenia wnęki po subtelne oświetlenie nawigacyjne w korytarzu lub na schodach – wszystko jest możliwe. Taśma LED gwarantuje uzyskanie dokładnie takich samych kolorów od pierwszego do ostatniego elementu.
Duża moc strumienia świetlnego: 1600 lumenów
Dzięki dużej mocy strumienia świetlnego (1600 lumenów) i emisji światła na całej długości taśma LED zapewnia oświetlenie wystarczające do zastosowań funkcjonalnych i dekoracyjnych.
Wymaga mostka Philips Hue
Podłącz oświetlenie Philips Hue do mostka, aby sterować oświetleniem za pomocą smartfonu lub tabletu przez aplikację mobilną Philips Hue.
Twórz kolorowe aranżacje światła
Dla technologii Philips Hue nie istnieją żadne ograniczenia. Dysponując 16 milionami barw i szeroką paletą odcieni białego światła, możesz ławo i szybko stworzyć nastrój odpowiedni na każdą okazję – od szalonej imprezy po spokojny kącik do wypoczynku i relaksu. Zobacz, jak kolory mogą odmienić wnętrze Twojego domu! Skorzystaj z przygotowanych przez naszych ekspertów aranżacji świetlnych (do wyboru wiele zaprogramowanych scen kolorystycznych), a także twórz własne poprzez wybór barwy i mocy poszczególnych świateł.
Podkręć emocje - zgraj światło z filmem, grą i muzyką
Nowa jakość rozrywki dzięki synchronizacji świateł z muzyką lub oglądanym obrazem*. Wybierz sposób synchronizacji świateł z filmami i programami telewizyjnymi, muzyką (integracja ze Spotify!) oraz grami wideo. Obserwuj, jak światła reagują na multimedia w Twoim obszarze rozrywki. * Wymaga mostka Hue Bridge
Wskocz na wyższy poziom gry
Zapewnij sobie więcej wrażeń podczas każdej rozgrywki. Niezależnie od tego czy grasz na komputerze czy konsoli, oświetlenie Hue może dopasować się do akcji gry, poprzez synchronizację światła z obrazem wyświetlanym na ekranie. Światła Hue będą dynamiczne reagować - ostrzegą Cię przed zbliżającym się wrogiem czy podkreślą celebrację zwycięstwa.
Budź się i zasypiaj w naturalny sposób
Philips Hue pomaga wstać z łóżka w dobrym nastroju i w pełni wypoczętym. Stopniowo zwiększająca się jasność światła rozświetla sypialnię niczym wschód słońca. W naturalny sposób delikatnie wybudza domowników, zastępując hałaśliwe i nagłe wyrwanie ich budzikiem z głębokiego snu. Zacznij dzień spokojnie, a wieczorem zrelaksuj się w otulającym, ciepłym białym świetle, powoli przygotowującym ciało do regenerującego snu.
Stwórz wyjątkowy nastrój dzięki szerokiej palecie białego światła
Stwórz wyjątkową atmosferę dopasowaną do Twojego dzisiejszego nastroju i wykonywanych czynności. Poznaj wszystkie kolory białego światła – od mroźnej jasnej bieli zimowego pejzażu, poprzez naturalne jasne światło niczym wiosenny świt czy ciepły odcień zachodzącego letniego słońca.
Różne tryby białego oświetlenia: Relaks, Czytanie, Koncentracja i Energia
Światło wpływa na nasz nastrój i zachowanie. Philips Hue pomoże Ci zmienić codzienne czynności w chwile pełne przyjemności. Zamiast porannej kawy wybierz dzienne, chłodne, jasne światło białe, które zapewnia zastrzyk energii dla ciała i umysłu na cały dzień. Zachowaj skupienie dzięki odpowiednio dostosowanemu naturalnemu, jasnemu światłu białemu. Wyciągnij się w fotelu i zrelaksuj po długim dniu w otoczeniu delikatnie przyciemnionego światła białego.
Zdalne sterowanie, w domu i na zewnątrz
Za pomocą aplikacji mobilej Philips Hue (dostępna na iOS i Android) możesz zdalnie sterować oświetleniem z dowolnego miejsca. W każdej chwili możesz sprawdzić czy nie zapomniałeś wyłączyć światła przez wyjściem z domu. Zadbaj o bezpieczeństwo w domu podczas Twojej nieobecności - włączaj i wyłączaj światło, symulując obecność domowników.
Ustaw automatyczne harmonogramy włączania i wyłączania się światła
Dzięki funkcji harmonogramu w aplikacji Philips Hue oświetlenie Philips Hue może włączać się w domu nawet wtedy, gdy nikogo tam nie ma. Ustaw włączanie oświetlenia o ustalonej godzinie, tak aby było jasno, gdy wracasz do domu. Możesz nawet zaprogramować włączanie się światła w poszczególnych pomieszczeniach o różnych godzinach. Oczywiście możesz również ustawić, aby światła stopniowo wyłączały się w nocy i nie trzeba było martwić się o to, czy któreś pozostały włączone.
Możliwość przyciemniania bez dodatkowej instalacji
Poznaj możliwość wygodnego płynnego przyciemnianie światła dzięki Philips Hue. Nie za jasno, nie za ciemno – po prostu idealnie. Bez konieczności dodatkowych instalacji, pomocy elektryka i wystających kabli.
Steruj światłem jak chcesz
Podłącz oświetlenie Philips Hue do mostka i zacznij odkrywać niezliczone możliwości kontroli światła. Steruj oświetleniem za pomocą smartfonu lub tabletu przez aplikację mobilną Philips Hue lub skorzystaj z dedykowanych przełącznikóww obsługujących lampy i żarówki Hue. Ustawiaj zautomatyzowane harmonogramy świecenia, powiadomienia, alarmy i wiele innych funkcji, aby w pełni wykorzystać możliwości systemu Philips Hue. Philips Hue współpracuje takżę z technologiami Amazon Alexa, Apple HomeKit i Google Home, które umożliwiają sterowanie oświetleniem za pomocą głosu.
Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
Kolor
Wielokolorowy
Kolor(y)
multi
Materiał
Silikon