Ustaw automatyczne harmonogramy włączania i wyłączania się światła

Dzięki funkcji harmonogramu w aplikacji Philips Hue oświetlenie Philips Hue może włączać się w domu nawet wtedy, gdy nikogo tam nie ma. Ustaw włączanie oświetlenia o ustalonej godzinie, tak aby było jasno, gdy wracasz do domu. Możesz nawet zaprogramować włączanie się światła w poszczególnych pomieszczeniach o różnych godzinach. Oczywiście możesz również ustawić, aby światła stopniowo wyłączały się w nocy i nie trzeba było martwić się o to, czy któreś pozostały włączone.