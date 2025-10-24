Wbudowane oświetlenie punktowe Centura, 3 szt.
Biała oprawa punktowa Hue Centura do wbudowania zapewnia doskonałe oświetlenie na wszystkie okazje. Nadaje się znakomicie do salonu i sypialni. Skorzystaj z łącza Bluetooth, aby błyskawicznie tworzyć aranżacje świetlne w jednym pomieszczeniu, lub sparuj źródło światła z mostkiem Hue, aby uzyskać dostęp do pełnej gamy funkcji oświetlenia.
Obecna cena to 919,00 zł
Najważniejsze cechy produktu
- White and color ambiance
- 3 x źródło światła GU10
- Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
- Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
- Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
Kolor
Biały
Materiał
Syntetyk