Czarna oprawa punktowa Hue Centura do wbudowania zapewnia doskonałe oświetlenie na wszystkie okazje. Nadaje się znakomicie do salonu i sypialni. Skorzystaj z łącza Bluetooth, aby błyskawicznie tworzyć aranżacje świetlne w jednym pomieszczeniu, lub sparuj źródło światła z mostkiem Hue, aby uzyskać dostęp do pełnej gamy funkcji oświetlenia.