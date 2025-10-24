Wbudowane oświetlenie punktowe Centura
Stwórz wyjątkowy nastrój za pomocą źródła światła Hue Centura. Rozwiązanie to oferuje oświetlenie w 16 mln kolorów i nadaje się znakomicie do salonu i sypialni. Skorzystaj z łącza Bluetooth, aby uzyskać natychmiastową kontrolę nad oświetleniem w jednym pomieszczeniu, lub sparuj źródło światła z mostkiem Hue, aby uzyskać dostęp do pełnej gamy inteligentnych funkcji oświetlenia.
Obecna cena to 339,00 zł
Najważniejsze cechy produktu
- White and color ambiance
- W zestawie z żarówką GU10 LED
- Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
- Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
- Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
Kolor
Aluminium
Materiał
Syntetyk