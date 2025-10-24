Stwórz wyjątkowy nastrój za pomocą źródła światła Hue Centura. Rozwiązanie to oferuje oświetlenie w 16 mln kolorów i nadaje się znakomicie do salonu i sypialni. Skorzystaj z łącza Bluetooth, aby uzyskać natychmiastową kontrolę nad oświetleniem w jednym pomieszczeniu, lub sparuj źródło światła z mostkiem Hue, aby uzyskać dostęp do pełnej gamy inteligentnych funkcji oświetlenia.