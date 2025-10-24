Zestaw startowy: 2 inteligentne żarówki B22 (1100) + inteligentny przycisk Hue Smart button
Stwórz wyjątkowy kolorowy nastrój w każdym pokoju dzięki zestawowi startowemu Philips Hue White and Color Ambiance z żarówkami B22. Po podłączeniu do mostka Hue, który jest dołączony w zestawie, możesz sterować oświetleniem za pomocą aplikacji, głosu lub inteligentnego przycisku.
Najważniejsze cechy produktu
- ±10-letni okres eksploatacji
- Bezprzewodowy zestaw do natychmiastowego przyciemniania
- Steruj oświetleniem za pomocą przycisku smart button
- Philips Hue Bridge w zestawie
- Światło białe i kolorowe
Dane techniczne
Wymiary źródła światła
Wymiary źródła światła
Wymiary (szer. × wys. × gł.)
60 x 109