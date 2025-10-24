Pomoc
Zbliżenie przedniej części produktu Hue White and color ambiance Zestaw startowy: 2 inteligentne żarówki B22 (1100) + inteligentny przycisk Hue Smart button

Zestaw startowy: 2 inteligentne żarówki B22 (1100) + inteligentny przycisk Hue Smart button

Stwórz wyjątkowy kolorowy nastrój w każdym pokoju dzięki zestawowi startowemu Philips Hue White and Color Ambiance z żarówkami B22. Po podłączeniu do mostka Hue, który jest dołączony w zestawie, możesz sterować oświetleniem za pomocą aplikacji, głosu lub inteligentnego przycisku.

Pozycja nie jest już dostępna

Najważniejsze cechy produktu

  • ±10-letni okres eksploatacji
  • Bezprzewodowy zestaw do natychmiastowego przyciemniania
  • Steruj oświetleniem za pomocą przycisku smart button
  • Philips Hue Bridge w zestawie
  • Światło białe i kolorowe
Wyświetl wszystkie specyfikacje produktów
Find your product manual

Dane techniczne

Wymiary źródła światła

  • Wymiary (szer. × wys. × gł.)

    60 x 109

Stylistyka i wykończenie

Trwałość

Ochrona środowiska

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

Gwarancja

Właściwości światła

Wymiary i waga opakowania

Informacje o pakowaniu

Zużycie energii

Serwis

Dane techniczne

Mostek

Źródło światła

Przełącznik

Zawartość opakowania

Obsługiwane wersje

Inne

  • Przelewy24
  • Zapłać z Klarna
  • Apple pay
  • Google pay