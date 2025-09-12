Dzięki zestawowi startowemu Philips Hue White and Color Ambiance łatwo zmienisz nastrój w każdym pokoju i stworzysz wyjątkową atmosferę. Zestaw zawiera 3 inteligentne żarówki świecące kolorowym światłem, mostek Hue oraz inteligentny przycisk Hue Smart button, który zapewnia pełną kontrolę nad oświetleniem i dostęp do aplikacji Hue oraz wielu innych możliwości inteligentnego oświetlenia.