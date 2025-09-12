Zestaw startowy: 3 inteligentne reflektory punktowe GU10 + inteligentny przycisk Hue Smart button
Dzięki zestawowi startowemu Philips Hue White and Color Ambiance łatwo zmienisz nastrój w każdym pokoju i stworzysz wyjątkową atmosferę. Zestaw zawiera 3 inteligentne żarówki świecące kolorowym światłem, mostek Hue oraz inteligentny przycisk Hue Smart button, który zapewnia pełną kontrolę nad oświetleniem i dostęp do aplikacji Hue oraz wielu innych możliwości inteligentnego oświetlenia.
Najważniejsze cechy produktu
- ±10-letni okres eksploatacji
- Bezprzewodowy zestaw do natychmiastowego przyciemniania
- Steruj oświetleniem za pomocą przycisku Smart button
- Mostek Philips Hue w zestawie
- Światło białe i kolorowe
Dane techniczne
Wymiary źródła światła
Wymiary (szer. × wys. × gł.)
50x57x50 mm