Stwórz wyjątkowy kolorowy nastrój w każdym pokoju dzięki zestawowi startowemu Philips Hue White and Color Ambiance z żarówkami GU10. Po podłączeniu do mostka Hue Bridge, który jest dołączony w zestawie, możesz sterować oświetleniem za pomocą aplikacji, głosu lub przycisku Hue Smart button.