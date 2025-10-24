Dzięki zestawowi startowemu Philips Hue White and Color ambiance łatwo odmienisz każdy pokój i stworzysz wyjątkowy nastrój. Zestaw zawiera 3 inteligentne żarówki świecące kolorowym światłem oraz mostek Hue Bridge, który zapewnia pełną kontrolę nad oświetleniem, dostęp do aplikacji Hue i wszystkich możliwości inteligentnego oświetlenia.