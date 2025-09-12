Pomoc
Zbliżenie przedniej części produktu Hue White and color ambiance Zestaw startowy: 3 inteligentne reflektory punktowe GU10

Zestaw startowy: 3 inteligentne reflektory punktowe GU10

Dzięki zestawowi startowemu Philips Hue White and Color ambiance łatwo odmienisz nastrój w każdym pokój i stworzysz wyjątkową atmosferę. Zestaw zawiera 3 inteligentne żarówki świecące kolorowym światłem oraz mostek Hue Bridge, który zapewnia pełną kontrolę nad oświetleniem i dostęp do aplikacji Hue oraz wszystkich możliwości inteligentnego oświetlenia.

Najważniejsze cechy produktu

  • White and color ambiance
  • Białe i kolorowe światło
  • Inteligentne sposoby sterowania światłem
  • Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
  • Mostek Hue Bridge w zestawie
Dane techniczne

* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności

