Zestaw startowy: 3 inteligentne reflektory punktowe GU10
Dzięki zestawowi startowemu Philips Hue White and Color ambiance łatwo odmienisz nastrój w każdym pokój i stworzysz wyjątkową atmosferę. Zestaw zawiera 3 inteligentne żarówki świecące kolorowym światłem oraz mostek Hue Bridge, który zapewnia pełną kontrolę nad oświetleniem i dostęp do aplikacji Hue oraz wszystkich możliwości inteligentnego oświetlenia.
Obecna cena to 869,00 zł
Najważniejsze cechy produktu
- White and color ambiance
- Białe i kolorowe światło
- Inteligentne sposoby sterowania światłem
- Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
- Mostek Hue Bridge w zestawie
Dane techniczne
Wymiary źródła światła
Wymiary (szer. × wys. × gł.)
50x58