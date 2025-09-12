Pomoc
Zbliżenie przedniej części produktu Hue White and color ambiance Zestaw startowy: 3 inteligentne reflektory punktowe GU10

Zestaw startowy: 3 inteligentne reflektory punktowe GU10

Dzięki zestawowi startowemu Philips Hue White and Color Ambiance łatwo zmienisz nastrój w każdym pokoju i stworzysz wyjątkową atmosferę. Zestaw zawiera 3 inteligentne żarówki świecące kolorowym światłem, Hue Bridge, który zapewnia pełną kontrolę nad oświetleniem i dostęp do aplikacji Hue oraz wielu innych funkcji inteligentnego oświetlenia.

Najważniejsze cechy produktu

  • ±10-letni okres eksploatacji
  • Bezprzewodowy zestaw do natychmiastowego przyciemniania
  • Mostek Philips Hue w zestawie
  • Światło białe i kolorowe
Wyświetl wszystkie specyfikacje produktów
Znajdź instrukcję obsługi produktu

Dane techniczne

Wymiary źródła światła

  • Wymiary (szer. × wys. × gł.)

    50x57x50 mm

Stylistyka i wykończenie

Trwałość

Ochrona środowiska

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

Gwarancja

Właściwości światła

Wymiary i waga opakowania

Informacje o pakowaniu

Zużycie energii

Serwis

Dane techniczne

Mostek

Źródło światła

Zawartość opakowania

Obsługiwane wersje

Inne

* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności

  • Przelewy24
  • Zapłać z Klarna
  • Apple pay
  • Google pay