* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności.
Zestaw startowy: 3 inteligentne reflektory punktowe GU10
Dzięki zestawowi startowemu Philips Hue White and Color Ambiance łatwo zmienisz nastrój w każdym pokoju i stworzysz wyjątkową atmosferę. Zestaw zawiera 3 inteligentne żarówki świecące kolorowym światłem, Hue Bridge, który zapewnia pełną kontrolę nad oświetleniem i dostęp do aplikacji Hue oraz wielu innych funkcji inteligentnego oświetlenia.
Obecna cena to 810,99 zł
Najważniejsze cechy produktu
- ±10-letni okres eksploatacji
- Bezprzewodowy zestaw do natychmiastowego przyciemniania
- Mostek Philips Hue w zestawie
- Światło białe i kolorowe
Dane techniczne
Wymiary źródła światła
Wymiary (szer. × wys. × gł.)
50x57x50 mm