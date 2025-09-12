* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności.
Zestaw startowy: 3 inteligentne żarówki E27 (800) + przycisk Hue Smart button
Stwórz wyjątkowy kolorowy nastrój w każdym pokoju dzięki zestawowi startowemu Philips Hue White and Color Ambiance z żarówkami E27. Po podłączeniu do dostarczonego w zestawie mostka Hue możesz sterować oświetleniem za pomocą aplikacji, głosu lub przycisków Hue Smart button.
Obecna cena to 875,00 zł
- Kup teraz, zapłać później z Klarna
- Darmowa dostawa od 200 PLN
- 30 dni na zwrot
Najważniejsze cechy produktu
- White and color ambiance
- Do 800 lm*
- Białe i kolorowe światło
- Mostek Hue Bridge w zestawie
- Inteligentny przycisk w zestawie
Szeroka paleta białego światła
Ponad 50 000 dostępnych odcieni światła białego, od ciepłego po chłodne, pozwala uzyskać właściwy nastrój do pracy, zabawy lub relaksu, niezależnie od pory dnia. Możesz rozpocząć dzień przy chłodnym, energetyzującym, jasnym świetle białym lub usiąść wieczorem przy złotych odcieniach.
Twórz kolorowe aranżacje światła
Dla technologii Philips Hue nie istnieją żadne ograniczenia. Dysponując 16 milionami barw i szeroką paletą odcieni białego światła, możesz ławo i szybko stworzyć nastrój odpowiedni na każdą okazję – od szalonej imprezy po spokojny kącik do wypoczynku i relaksu. Zobacz, jak kolory mogą odmienić wnętrze Twojego domu! Skorzystaj z przygotowanych przez naszych ekspertów aranżacji świetlnych (do wyboru wiele zaprogramowanych scen kolorystycznych), a także twórz własne poprzez wybór barwy i mocy poszczególnych świateł.
Steruj światłem będąc poza domem
Dzięki aplikacji mobilnej Philips Hue możesz sterować domowym oświetleniem również spoza domu. Korzystaj z możliwości włączenia i wyłączenia dowolnych świateł, sterowania ich jasnością i dostosowania do Twoich wymagań.
Zgraj światło z filmem, grą i muzyką
Synchronizuj światło z filmem czy grą odtwarzaną na ekranie (telewizora lub komputera) albo muzyką. Światła będą dynamicznie reagować, zmieniając kolor i natężenie zgodnie z wyświetlanym obrazem bądź rytmem muzyki. Możesz także podkreślić nastrój domowego kina tworząc kinowe aranżacje świetlne - miliony dostępnych do wyboru kolorów pozwalają skonfigurować niezliczone opcje oświetlenia. Wystarczy tylko przynieść popcorn!
Steruj oświetleniem jednym kliknięciem
Jednym kliknięciem możesz sterować swoim inteligentnym oświetleniem bez użycia smartfona. Po prostu naciśnij przycisk, aby włączyć lub wyłączyć światła albo naciśnij go i przytrzymaj, aby przyciemnić lub rozjaśnić. Przycisk Philips Hue Smart button jest od razu skonfigurowany do obsługi wszystkich potrzebnych funkcji i gotowy do użycia wszędzie tam, gdzie go potrzebujesz.
Elastyczne, bezprzewodowe mocowanie
Przycisk Philips Hue Smart Button jest urządzeniem bezprzewodowym, które możesz w kilka sekund zainstalować w dowolnym miejscu w domu. Zamień istniejący wyłącznik oświetlenia na dołączoną płytę montażową lub użyj miniaturowego uchwytu, aby zamocować przycisk na dowolnej powierzchni. A może chcesz, żeby był przenośny? Nie ma problemu. Przycisk Smart Button jest wyposażony w magnes, który pozwala umieścić go na dowolnej powierzchni magnetycznej, np. na lodówce.
Dane techniczne
Wymiary źródła światła
Wymiary źródła światła
Wymiary (szer. × wys. × gł.)
60x110