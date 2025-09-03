Hue MotionAware™

Ta ekscytująca nowa funkcja dostępna wyłącznie w przypadku Hue Bridge Pro sprawia, że system oświetlenia intuicyjnie reaguje na przemieszczanie się użytkowników w obrębie domu. Używając co najmniej 3 lamp w tym samym pomieszczeniu, możesz utworzyć strefę ruchu, która wykrywa Twoją obecność i uruchamia przypisane do niej światła. Nie musisz mieć oddzielnego czujnika ruchu!