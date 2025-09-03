Pomoc
Zestaw startowy: 3 żarówki GU10 + inteligentny przycisk Smart button + Bridge Pro

Zestaw startowy: 3 żarówki GU10 + inteligentny przycisk Smart button + Bridge Pro

Bridge Pro zapewnia Twoim inteligentnym światłom prawdziwe supermoce Wyposażona w nowy procesor zdolny wykonywać skomplikowane algorytmy i funkcje wykorzystujące sztuczną inteligencję, dzięki czemu jest szybszy i ma znacznie większe możliwości niż wcześniejsze rozwiązania. Kolorowe żarówki dołączone w zestawie pozwolą ozdobić barwnym światłem każde pomieszczenie, a wygodny przycisk ułatwia sterowanie.

Najważniejsze cechy produktu

  • Obsługuje ponad 150 świateł i ponad 50 akcesoriów
  • Oprogramowanie MotionAware™ pozwalające wykorzystywać światła jako czujniki ruchu
  • Umożliwia zintegrowanie oświetlenia przestrzennego i zabezpieczeń w aplikacji Hue Sync
  • White ambiance +16 mln kolorów
  • Możliwość konfigurowania, wygodne sterowanie
Zabezpieczenia Zigbee

Zabezpieczenia Zigbee

Twoja prywatność jest naszym priorytetem. Zigbee i Philips Hue zapobiegają nieautoryzowanemu dostępowi do ekosystemu inteligentnego oświetlenia.

Hue MotionAware™

Hue MotionAware™

Ta ekscytująca nowa funkcja dostępna wyłącznie w przypadku Hue Bridge Pro sprawia, że system oświetlenia intuicyjnie reaguje na przemieszczanie się użytkowników w obrębie domu. Używając co najmniej 3 lamp w tym samym pomieszczeniu, możesz utworzyć strefę ruchu, która wykrywa Twoją obecność i uruchamia przypisane do niej światła. Nie musisz mieć oddzielnego czujnika ruchu!

Większa pojemność, szybszy procesor

Większa pojemność, szybszy procesor

W porównaniu z Hue Bridge, Hue Bridge Pro oferuje trzykrotnie większą pojemność, obsługę ponad 150 świateł, ponad 50 akcesoriów, 500 aranżacji, a także pięciokrotnie szybszy czas reakcji dzięki nowemu chipowi Hue Chip Pro.   

Sterowanie całym domem z dowolnego miejsca

Sterowanie całym domem z dowolnego miejsca

Hue Bridge i Hue Bridge Pro umożliwiają dostęp do systemu inteligentnego domu z dowolnego miejsca za pośrednictwem aplikacji Hue. Steruj oświetleniem, otrzymuj powiadomienia dotyczące bezpieczeństwa — lub po prostu skonfiguruj system z uwzględnieniem automatyzacji w taki sposób, aby działał według harmonogramu.

Dane techniczne

Wymiary źródła światła

  • Wymiary (szer. × wys. × gł.)

    50x57x50 mm

Stylistyka i wykończenie

Trwałość

Ochrona środowiska

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

Gwarancja

Właściwości światła

Wymiary i waga opakowania

Informacje o pakowaniu

Zużycie energii

Serwis

Dane techniczne

Mostek

Źródło światła

Przełącznik

Zawartość opakowania

Obsługiwane wersje

Inne

* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności

