* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności.
Zestaw startowy: 3 żarówki GU10 + inteligentny przycisk Smart button + Bridge Pro
Bridge Pro zapewnia Twoim inteligentnym światłom prawdziwe supermoce Wyposażona w nowy procesor zdolny wykonywać skomplikowane algorytmy i funkcje wykorzystujące sztuczną inteligencję, dzięki czemu jest szybszy i ma znacznie większe możliwości niż wcześniejsze rozwiązania. Kolorowe żarówki dołączone w zestawie pozwolą ozdobić barwnym światłem każde pomieszczenie, a wygodny przycisk ułatwia sterowanie.
Lampa
Barwa światła
Model
Opakowanie
Kształt
Najważniejsze cechy produktu
- Obsługuje ponad 150 świateł i ponad 50 akcesoriów
- Oprogramowanie MotionAware™ pozwalające wykorzystywać światła jako czujniki ruchu
- Umożliwia zintegrowanie oświetlenia przestrzennego i zabezpieczeń w aplikacji Hue Sync
- White ambiance +16 mln kolorów
- Możliwość konfigurowania, wygodne sterowanie
Popularne produkty
Hue White and color ambiance
Zestaw dwóch podłużnych lamp Hue Play
679,00 zł
Hue White and color ambiance
Lampa podłogowa Signe gradient
1589,00 zł
Hue White and color ambiance
Philips Hue White and color ambiance Taśma LED gradient (baza, 2m)
769,00 zł
Hue White and color ambiance
Inteligentna żarówka A60 E27 - 1100 (2 szt.)
529,00 zł
317,40 zł
Hue White and color ambiance
Inteligentna żarówka A60 E27 - 800 (4 szt.)
969,00 zł
Hue White and color ambiance
Inteligentna żarówka A60 E27 - 800 (3 szt.)
729,00 zł
Hue
Czujnik ruchu Hue Motion sensor
219,00 zł
Hue White and color ambiance
Lampa stołowa Signe gradient
1059,00 zł
Hue
Regulator przyciemnienia Hue Dimmer switch (najnowszy model)
109,00 zł
Żarówka Hue White Ambiance
Inteligentna żarówka A60 E27 (3 szt.)
489,00 zł
Zabezpieczenia Zigbee
Twoja prywatność jest naszym priorytetem. Zigbee i Philips Hue zapobiegają nieautoryzowanemu dostępowi do ekosystemu inteligentnego oświetlenia.
Hue MotionAware™
Ta ekscytująca nowa funkcja dostępna wyłącznie w przypadku Hue Bridge Pro sprawia, że system oświetlenia intuicyjnie reaguje na przemieszczanie się użytkowników w obrębie domu. Używając co najmniej 3 lamp w tym samym pomieszczeniu, możesz utworzyć strefę ruchu, która wykrywa Twoją obecność i uruchamia przypisane do niej światła. Nie musisz mieć oddzielnego czujnika ruchu!
Większa pojemność, szybszy procesor
W porównaniu z Hue Bridge, Hue Bridge Pro oferuje trzykrotnie większą pojemność, obsługę ponad 150 świateł, ponad 50 akcesoriów, 500 aranżacji, a także pięciokrotnie szybszy czas reakcji dzięki nowemu chipowi Hue Chip Pro.
Sterowanie całym domem z dowolnego miejsca
Hue Bridge i Hue Bridge Pro umożliwiają dostęp do systemu inteligentnego domu z dowolnego miejsca za pośrednictwem aplikacji Hue. Steruj oświetleniem, otrzymuj powiadomienia dotyczące bezpieczeństwa — lub po prostu skonfiguruj system z uwzględnieniem automatyzacji w taki sposób, aby działał według harmonogramu.
Dane techniczne
Wymiary źródła światła
Wymiary źródła światła
Wymiary (szer. × wys. × gł.)
50x57x50 mm