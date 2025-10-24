Zestaw startowy E27
Dzięki zestawowi startowemu białego i kolorowego oświetlenia rozproszonego Philips Hue wzbogacisz dowolne pomieszczenie o nowe kolory. Zestaw zawiera dwa inteligentne źródła światła kolorowego oraz mostek Hue Bridge, który zapewnia pełną kontrolę nad oświetleniem, dostęp do aplikacji Hue i nieskończoną liczbę funkcji.
Najważniejsze cechy produktu
- White and color ambiance
- Białe i kolorowe światło
- Mostek Hue Bridge w zestawie
- Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
Dane techniczne
Wymiary źródła światła
Wymiary (szer. × wys. × gł.)
62x110