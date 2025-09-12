* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności.
Zestaw startowy E27
Odkryj możliwości inteligentnego oświetlenia. Zestaw startowy zawiera 3 żarówki E27 (dające białe i kolorowe światło), regulator przyciemnienia i mostek Philips Hue Hue (serce sterujące systemem Philips Hue). Dopasuj domowe oświetlenie do swoich preferencji - stwórz wyjątkowy nastrój i zmieniaj wystrój wnętrza dzięki 16 mln kolorów światła. Podkręć emocje podczas oglądania filmu, gry czy słuchania muzyki (funkcja synchronizacja oświetlenia z domowymi multimediami) albo budź się światłem, emitującym wschód słońca. Korzystaj z łatwego sterowania (za pomocą aplikacji mobilnej, głosu czy przenośnych przełączników), dowolnej automatyzacji oświetlenia, integracji z wieloma systemami smart home i aplikacjami.
Najważniejsze cechy produktu
- White and color ambiance
- 3 x źródło światła E27
- Białe i kolorowe światło
- Przełącznik ściemniacza w zestawie
- Mostek Hue Bridge w zestawie
Twórz kolorowe aranżacje światła
Dla technologii Philips Hue nie istnieją żadne ograniczenia. Dysponując 16 milionami barw i szeroką paletą odcieni białego światła, możesz ławo i szybko stworzyć nastrój odpowiedni na każdą okazję – od szalonej imprezy po spokojny kącik do wypoczynku i relaksu. Zobacz, jak kolory mogą odmienić wnętrze Twojego domu! Skorzystaj z przygotowanych przez naszych ekspertów aranżacji świetlnych (do wyboru wiele zaprogramowanych scen kolorystycznych), a także twórz własne poprzez wybór barwy i mocy poszczególnych świateł.
Szeroka paleta białego światła
Ponad 50 000 dostępnych odcieni światła białego, od ciepłego po chłodne, pozwala uzyskać właściwy nastrój do pracy, zabawy lub relaksu, niezależnie od pory dnia. Możesz rozpocząć dzień przy chłodnym, energetyzującym, jasnym świetle białym lub usiąść wieczorem przy złotych odcieniach.
Zgraj światło z filmem, grą i muzyką
Synchronizuj światło z filmem czy grą odtwarzaną na ekranie (telewizora lub komputera) albo muzyką. Światła będą dynamicznie reagować, zmieniając kolor i natężenie zgodnie z wyświetlanym obrazem bądź rytmem muzyki. Możesz także podkreślić nastrój domowego kina tworząc kinowe aranżacje świetlne - miliony dostępnych do wyboru kolorów pozwalają skonfigurować niezliczone opcje oświetlenia. Wystarczy tylko przynieść popcorn!
Steruj światłem będąc poza domem
Dzięki aplikacji mobilnej Philips Hue możesz sterować domowym oświetleniem również spoza domu. Korzystaj z możliwości włączenia i wyłączenia dowolnych świateł, sterowania ich jasnością i dostosowania do Twoich wymagań.
Bezprzewodowe sterowanie z regulatorem przyciemniania zawartym w zestawie
Zasilany z baterii regulator przyciemniania umożliwia jednoczesną kontrolę do 10 inteligentnych świateł. Regulator, który można demontować z gniazda ściennego i używać jako pilota zdalnego sterowania, umożliwia przyciemnianie i rozjaśnianie światła lub przełączanie między czterema ustawionymi trybami oświetlenia.
Steruj oświetleniem za pomocą głosu
Po podłączeniu świateł do mostka Hue możesz zsynchronizować je z rozwiązaniami Alexa, Apple HomeKit i Asystentem Google, umożliwiającymi sterowanie oświetleniem za pomocą głosu. Proste polecenia głosowe pozwalają na włączanie i wyłączanie świateł, ściemnianie lub rozjaśnianie ich, a nawet tworzenie scen świetlnych.
Mostek Philips Hue - inteligentne centrum dowodzenia
Mostek Philips Hue jest sercem inteligentnego oświetlenia Hue - steruje działaniem całego systemu, komunikując się z inteligentnymi żarówkami, lampami, akcesoriami oraz aplikacją Hue, a tym samym zapewnia ich płynną współpracę. Umożliwia również działanie wszystkich funkcji inteligentnego oświetlenia, takich jak synchronizacja światła z domowymi multimediami (film, gra, muzyka), harmonogramy i automatyzacja włączania się i wyłączania się światła czy współdziałanie z innymi systemami smart home.
Dane techniczne
Wymiary źródła światła
Wymiary (szer. × wys. × gł.)
62x110