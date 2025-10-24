Pomoc
Zbliżenie przedniej części produktu Hue White and color ambiance Zestaw startowy E27

Zestaw startowy E27

Stwórz wyjątkowy kolorowy nastrój w każdym pokoju dzięki zestawowi startowemu Philips Hue White and Color Ambiance z żarówkami E27. Po podłączeniu do załączonego do zestawu mostka Hue możesz korzystać z nieograniczonej liczby funkcji. Steruj oświetleniem za pomocą aplikacji, głosu lub dowolnego inteligentnego akcesorium.

Pozycja nie jest już dostępna

Najważniejsze cechy produktu

  • White and color ambiance
  • Obsługa Bluetooth
  • Obsługa mostka Hue Bridge
  • Białe i kolorowe światło
  • Mostek Hue Bridge w zestawie
  • Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
  • Inteligentne sterowanie
