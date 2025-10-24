Zestaw startowy GU10

Stwórz wyjątkowy kolorowy nastrój w każdym pokoju dzięki zestawowi startowemu Philips Hue White and Color Ambiance z żarówkami GU10. Po podłączeniu do załączonego do zestawu mostka Hue możesz korzystać z nieograniczonej liczby funkcji. Steruj oświetleniem za pomocą aplikacji lub głosu.