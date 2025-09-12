* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności.
Zestaw startowy GU10
Odkryj możliwości inteligentnego oświetlenia. Zestaw startowy zawiera 3 żarówki GU10 (białe i kolorowe światło) i mostek Philips Hue Bridge (serce sterujące systemem Philips Hue). Dopasuj światło w domu do siebie - twórz wyjątkowy nastrój i zmieniaj wystrój wnętrza dzięki kolorowemu światło, podkręć emocje podczas domowej rozrywki (synchronizacja światła z filmem, muzyką, grą), budź się światłem i steruj światłem jak chcesz (aplikacja, głosowo, przełączniki). Dzięki automatyzacji oświetlenia i integracji z wieloma systemami smart home, Philips Hue jest idealnym elementem Twojego inteligentnego domu.
Obecna cena to 785,00 zł
Chcesz wiedzieć, kiedy produkt będzie ponownie dostępny?
Zarejestruj się, aby otrzymać wiadomość e-mail, gdy ten produkt będzie ponownie dostępny. Otrzymasz tę wiadomość e-mail tylko raz — zapoznaj się z naszymi Zasadami poufności w celu uzyskania dodatkowych informacji.
- Kup teraz, zapłać później z Klarna
- Darmowa dostawa od 200 PLN
- 30 dni na zwrot
Najważniejsze cechy produktu
- White and color ambiance
- Białe i kolorowe światło
- Inteligentne sterowanie
- Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
- Mostek Hue Bridge w zestawie
Steruj oświetleniem za pomocą głosu*
Philips Hue współpracuje z Amazon Alexa i Asystentem Google po sparowaniu z kompatybilnym urządzeniem Google Nest lub Amazon Echo. Proste polecenia głosowe pozwalają kontrolować wiele punktów światła w pomieszczeniu albo sterować tylko jedną wybraną lampą.
Szeroka paleta odcieni białego światła
Wybieraj z wielu odcieni białego światła - od ciepłej po chłodną biel. Pełen zakres przyciemnienia od bardzo jasnego światła po delikatną poświatę pozwala dostosować odcień i intensywność oświetlenia do każdej pory dnia.
Dobierz odpowiednie oświetlenie do każdej czynności
Przygotowane przez nas cztery aranżacje świetlne (energetyzujące, zwiększające koncentrację, do czytania i reklaksu) pozwolą Ci dostosować oświetlenie do codziennych zadań i uprzyjemnić dzień. Dwie chłodniejsze barwy białego światła ułatwiają poranne wstanie i koncentrację, natomiast dwie cieplejsze pozwalają cieszyć się dobrą książką i odprężyć się po ciężkim dniu.
Stwórz wyjątkowy nastrój za pomocą kolorowego światła
Odmień swój dom dzięki palecie 16 milionów kolorów światła - łatwo i szybko wykreuj atmosferę dopasowaną do każdej okazji. Za pomocą jednego dotknięcia możesz stworzyć odświętny nastrój idealny na domowe przyjęcie, zmienić salon w salę kinową, odmienić wygląd domu za pomocą różnych barw światła i wiele więcej.
Twórz kolorowe aranżacje światła
Dla technologii Philips Hue nie istnieją żadne ograniczenia. Dysponując 16 milionami barw i szeroką paletą odcieni białego światła, możesz ławo i szybko stworzyć nastrój odpowiedni na każdą okazję – od szalonej imprezy po spokojny kącik do wypoczynku i relaksu. Zobacz, jak kolory mogą odmienić wnętrze Twojego domu! Skorzystaj z przygotowanych przez naszych ekspertów aranżacji świetlnych (do wyboru wiele zaprogramowanych scen kolorystycznych), a także twórz własne poprzez wybór barwy i mocy poszczególnych świateł.
Zgraj światło z filmem, grą i muzyką
Synchronizuj światło z filmem czy grą odtwarzaną na ekranie (telewizora lub komputera) albo muzyką. Światła będą dynamicznie reagować, zmieniając kolor i natężenie zgodnie z wyświetlanym obrazem bądź rytmem muzyki. Możesz także podkreślić nastrój domowego kina tworząc kinowe aranżacje świetlne - miliony dostępnych do wyboru kolorów pozwalają skonfigurować niezliczone opcje oświetlenia. Wystarczy tylko przynieść popcorn!
Mostek Philips Hue - inteligentne centrum dowodzenia
Mostek Philips Hue jest sercem inteligentnego oświetlenia Hue - steruje działaniem całego systemu, komunikując się z inteligentnymi żarówkami, lampami, akcesoriami oraz aplikacją Hue, a tym samym zapewnia ich płynną współpracę. Umożliwia również działanie wszystkich funkcji inteligentnego oświetlenia, takich jak synchronizacja światła z domowymi multimediami (film, gra, muzyka), harmonogramy i automatyzacja włączania się i wyłączania się światła czy współdziałanie z innymi systemami smart home.
Dane techniczne
Wymiary źródła światła
Wymiary źródła światła
Wymiary (szer. × wys. × gł.)
50x58