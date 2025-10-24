Zestaw startowy GU10
Stwórz wyjątkowy kolorowy nastrój w każdym pokoju dzięki zestawowi startowemu Philips Hue White and Color Ambiance z żarówkami GU10. Po podłączeniu do załączonego do zestawu mostka Hue możesz korzystać z nieograniczonej liczby funkcji. Steruj oświetleniem za pomocą aplikacji lub głosu.
Najważniejsze cechy produktu
- White and color ambiance
- Białe i kolorowe światło
- Mostek Hue Bridge w zestawie
- Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
Dane techniczne
Wymiary źródła światła
Wymiary (szer. × wys. × gł.)
50x71