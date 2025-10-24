Wyprzedaż
Zewnętrzna lampa stojąca Calla
Wystarczy ją podłączyć, by cieszyć się 16 milionami kolorów podkreślających piękno ogrodu lub wykorzystać lampę do oświetlenia ścieżki. Podstawa Calla zawiera 1 punkt świetlny i wszystkie kable / zasilacz wymagane do uruchomienia.
Obecna cena to 516,00 zł, cena pierwotna to 645,00 zł
Najważniejsze cechy produktu
- White and color ambiance
- Mostek Hue Bridge jest wymagany
- Wbudowane źródło światła LED
- Światło białe i kolorowe
- System niskonapięciowy – moduł podstawowy
- Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue*
Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
Stylistyka i wykończenie
Kolor
Czarny
Materiał
Aluminium