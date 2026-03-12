Zewnętrzna lampa stojąca Lucca

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Zbliżenie przedniej części produktu Hue White and color ambiance Zewnętrzna lampa stojąca Lucca
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Informacje o Zewnętrzna lampa stojąca Lucca

Nowoczesna lampa stojąca Lucca o kompaktowych wymiarach z czarnymi pierścieniami zapewnia szeroki rozsył regulowanego białego i kolorowego światła, idealny do oświetlenia ścieżek, tarasów i granic ogrodu. Tworzy rozproszone światło użytkowe, które ułatwia poruszanie się po przestrzeni na zewnątrz. Można też ustawić dowolny kolor, by podkreślić rośliny i elementy krajobrazu. Lucca współpracuje z aplikacją Hue i asystentami głosowymi poprzez mostek Hue Bridge lub Bridge Pro. Łączność Zigbee z mostkiem gwarantuje bezpieczeństwo systemu oświetleniowego. Zgodność z Matter umożliwia prostą i płynną integrację z urządzeniami innych marek.

  • Regulowane światło białe i kolorowe
  • Zawiera żarówkę A60 1100 lm
  • Sterowanie za pomocą aplikacji i głosu
  • Zgodna z Zigbee i Matter
  • Idealne do ścieżek i patio

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