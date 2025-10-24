Bezprzewodowy zestaw do przyciemniania E27
Zacznij korzystać z bezprzewodowego zestawu do przyciemniania Philips Hue i ciesz się możliwością płynnego ściemniania światła bez użycia kabli. Działa natychmiast po zamontowaniu. Kontroluj moc źródła światła, używając regulatora przyciemniania lub podłącz wszystko do mostka Hue, aby uzyskać dostęp do dodatkowych inteligentnych funkcji.
Najważniejsze cechy produktu
- White
- Obsługa mostka Hue Bridge
- 1 x źródło światła E27
- Ciepłe, białe światło
- Z możliwością przyciemniania
- Przełącznik ściemniacza w zestawie
Dane techniczne
Wymiary źródła światła
Wymiary (szer. × wys. × gł.)
62x110