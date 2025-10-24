Zacznij korzystać z bezprzewodowego zestawu do przyciemniania Philips Hue i ciesz się możliwością płynnego ściemniania światła bez użycia kabli. Działa natychmiast po zamontowaniu. Kontroluj moc źródła światła, używając regulatora przyciemniania lub podłącz wszystko do mostka Hue, aby uzyskać dostęp do dodatkowych inteligentnych funkcji.