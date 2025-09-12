Pomoc
Dwie sztuki, E27

Rozbuduj system oświetlenia za pomocą tych dwóch ściemnianych w pełnym zakresie źródeł światła białego Philips Hue E27, aby uzyskać komfortowe, ciepłe oświetlenie światłem białym. Połączenie z mostkiem Hue umożliwia pełne korzystanie z inteligentnego sterowania oświetleniem i inteligentnych funkcji.

Najważniejsze cechy produktu

  • White
  • Mostek Hue Bridge jest wymagany
  • 2 x źródło światła E27
  • Ciepłe, białe światło
  • Z możliwością przyciemniania
  • Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue Bridge*
Stwórz wrażenie obecności w domu

Aplikacja Philips Hue umożliwia stworzenie harmonogramu automatycznego włączania i wyłączania się światła. Uruchom wybrane ustawienia, gdy będziesz poza domem - inteligentne światła będą włączały się o wybranych porach, tak aby stworzyć wrażenie Twojej obecności w domu, nawet gdy Cię tam nie ma.

Niech światło Cię przywita

Ustaw oświetlenie Philips Hue tak, aby wykrywało Twoją obecność, gdy tylko zbliżasz się do domu - światło włączy się automatycznie. Zapewnij sobie komforty i wygodę, korzystając łatwej z automatyzacji oświetlenia za pomocą aplikacji mobilnej Philips Hue.

Steruj światłem będąc poza domem

Dzięki aplikacji mobilnej Philips Hue możesz sterować domowym oświetleniem również spoza domu. Korzystaj z możliwości włączenia i wyłączenia dowolnych świateł, sterowania ich jasnością i dostosowania do Twoich wymagań.

Możliwość przyciemniania bez dodatkowej instalacji

Poznaj możliwość wygodnego płynnego przyciemnianie światła dzięki Philips Hue. Nie za jasno, nie za ciemno – po prostu idealnie. Bez konieczności dodatkowych instalacji, pomocy elektryka i wystających kabli.

Steruj oświetleniem za pomocą głosu

Po podłączeniu świateł do mostka Hue możesz zsynchronizować je z rozwiązaniami Alexa, Apple HomeKit i Asystentem Google, umożliwiającymi sterowanie oświetleniem za pomocą głosu. Proste polecenia głosowe pozwalają na włączanie i wyłączanie świateł, ściemnianie lub rozjaśnianie ich, a nawet tworzenie scen świetlnych.

Podłącz światła do mostka Hue, aby uzyskać pełną kontrolę nad inteligentnym oświetleniem

W celu uzyskania pełnego zakresu inteligentnego sterowania i funkcji wymagane jest podłączenie tego produktu do mostka Hue. Umożliwia to sterowanie oświetleniem za pomocą aplikacji Philips Hue, ustawianie regulatorów czasowych, procedur, dodawanie lub usuwanie świateł itp. *Mostek Hue jest sprzedawany oddzielnie.

* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności

