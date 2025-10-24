Pomoc
Zbliżenie przedniej części produktu Hue White Dwie sztuki, GU10

Dwie sztuki, GU10

Rozbuduj za pomocą tych dwóch ściemnianych w pełnym zakresie źródeł światła białego Philips Hue GU10 używany system oświetlenia, aby uzyskać komfortowe, ciepłe oświetlenie światłem białym. Połączenie z mostkiem Hue umożliwia pełne korzystanie z inteligentnego sterowania oświetleniem i inteligentnych funkcji.

Pozycja nie jest już dostępna

Najważniejsze cechy produktu

  • White
  • Mostek Hue Bridge jest wymagany
  • 2 x GU10
  • Ciepłe, białe światło
  • Z możliwością przyciemniania
  • Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue Bridge*
