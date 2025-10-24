Rozbuduj za pomocą tych dwóch ściemnianych w pełnym zakresie źródeł światła białego Philips Hue GU10 używany system oświetlenia, aby uzyskać komfortowe, ciepłe oświetlenie światłem białym. Połączenie z mostkiem Hue umożliwia pełne korzystanie z inteligentnego sterowania oświetleniem i inteligentnych funkcji.