Dwie sztuki, GU10
Rozbuduj za pomocą tych dwóch ściemnianych w pełnym zakresie źródeł światła białego Philips Hue GU10 używany system oświetlenia, aby uzyskać komfortowe, ciepłe oświetlenie światłem białym. Połączenie z mostkiem Hue umożliwia pełne korzystanie z inteligentnego sterowania oświetleniem i inteligentnych funkcji.
Najważniejsze cechy produktu
- White
- Mostek Hue Bridge jest wymagany
- 2 x GU10
- Ciepłe, białe światło
- Z możliwością przyciemniania
- Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue Bridge*
Dane techniczne
Wymiary źródła światła
Wymiary (szer. × wys. × gł.)
50x57