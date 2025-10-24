1-pack A60 B22 Filament Standard
Inteligentna żarówka LED Filament w stylu vintage w klasycznym stylu z widocznym spiralnym żarnikiem pasuje do każdej lampy wymagającej żarówki z trzonkiem B22. Mimo klasycznego wyglądu posiada wszystkie funkcje inteligentnego oświetlenia, w tym łatwe i bezprzewodowe przyciemnie i rozjaśnianie światła.
Najważniejsze cechy produktu
- White Filament
- Obsługa Bluetooth
- Obsługa mostka Hue Bridge
- Żarówka retro dająca delikatne białe światło
- Łatwe sterowanie przez Bluetooth
- Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
- Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Dane techniczne
Wymiary źródła światła
Wymiary (szer. × wys. × gł.)
