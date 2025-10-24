Inteligentna żarówka LED Filament w stylu vintage w klasycznym stylu z widocznym spiralnym żarnikiem pasuje do każdej lampy wymagającej żarówki z trzonkiem B22. Mimo klasycznego wyglądu posiada wszystkie funkcje inteligentnego oświetlenia, w tym łatwe i bezprzewodowe przyciemnie i rozjaśnianie światła.