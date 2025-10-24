Pomoc
Inteligentna żarówka LED Filament w stylu vintage w klasycznym stylu z widocznym spiralnym żarnikiem pasuje do każdej lampy wymagającej żarówki z trzonkiem B22. Mimo klasycznego wyglądu posiada wszystkie funkcje inteligentnego oświetlenia, w tym łatwe i bezprzewodowe przyciemnie i rozjaśnianie światła.

Najważniejsze cechy produktu

  • White Filament
  • Obsługa Bluetooth
  • Obsługa mostka Hue Bridge
  • Żarówka retro dająca delikatne białe światło
  • Łatwe sterowanie przez Bluetooth
  • Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
  • Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Dane techniczne

Wymiary źródła światła

  • Wymiary (szer. × wys. × gł.)

    113x2

Trwałość

Ochrona środowiska

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

Gwarancja

Właściwości światła

Wymiary i waga opakowania

Informacje o pakowaniu

Zużycie energii

Wymiary i waga produktu

Serwis

Dane techniczne

Źródło światła

Zawartość opakowania

Obsługiwane wersje

Inne

