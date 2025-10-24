Pokaż, że masz doskonałe wyczucie smaku, wybierając żarówkę LED o kształcie kuli w stylu vintage – z wyraźnie widocznym spiralnym żarnikiem. Pomimo klasycznego wyglądu żarówka posiada wszystkie funkcjonalności inteligentnego oświetlenia, w tym możliwość łatwego przyciemniania i rozjaśniania światła.