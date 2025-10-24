Wyprzedaż
1-pack G125 E27 Filament Globe
Pokaż, że masz doskonałe wyczucie smaku, wybierając żarówkę LED o kształcie kuli w stylu vintage - z wyraźnie widocznym spiralnym żarnikiem. Pomimo klasycznego wyglądu żarówka posiada wszystkie funkcjonalności inteligentnego oświetlenia, w tym możliwość łatwego przyciemniania i rozjaśniania światła.
Obecna cena to 157,50 zł, cena pierwotna to 210,00 zł
Najważniejsze cechy produktu
- White Filament
- Obsługa Bluetooth
- Obsługa mostka Hue Bridge
- Żarówka retro dająca delikatne białe światło
- Łatwe sterowanie przez Bluetooth
- Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
- Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Dane techniczne
Wymiary źródła światła
Wymiary źródła światła
Wymiary (szer. × wys. × gł.)
126x198