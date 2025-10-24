1-pack ST72 B22 Filament Edison
Większa wersja żarówki Filament w kształcie wydłużonej żarówki Edisona (ST72). Łatwe sterowanie za pomocą Bluetooth i oryginalny design – charakterystyczny spiralny żarnik i bursztynowa powłoka dodają powiew stylu retro do możliwości nowoczesnego oświetlenia. Po podłączeniu do mostka Hue Bridge uzyskasz dostęp do wszystkich funkcji inteligentnego oświetlenia.
Najważniejsze cechy produktu
- White Filament
- Obsługa Bluetooth
- Obsługa mostka Hue Bridge
- Żarówka retro dająca delikatne białe światło
- Łatwe sterowanie przez Bluetooth
- Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
- Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Dane techniczne
Wymiary źródła światła
Wymiary (szer. × wys. × gł.)
162x3