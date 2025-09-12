* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności.
Inteligentna żarówka A60 E27
Wyjątkowy wygląd retro i pełne możliwości inteligentnego oświetlenia. Żarówka Philips Hue Filament w kształcie standardowej żarówki, z możliwośćią przyciemniania, świecąca ciepłym białym światłem (wersja Philips Hue White). Łatwe sterowanie światłem zapewnia funkcja Bluetooth. Podłącz do mostka Hue, aby odblokować wszystkie funkcje inteligentnego oświetlenia.
Najważniejsze cechy produktu
- White Filament
- Obsługa Bluetooth
- Obsługa mostka Hue Bridge
- Żarówka retro dająca delikatne białe światło
- Łatwe sterowanie przez Bluetooth
- Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
- Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Nowoczesne funcje w stylu retro
Za pomocą inteligentnych żarówek LED odtworzysz ponadczasowy wygląd żarówki Edisona z charakterystycznym żarnikiem wewnątrz i przezroczystą kulą. Te żarówki łączą w sobie starodawny szyk z nowoczesną technologią oświetleniową Philips Hue.
Łatwe sterowanie dzięki połączeniu Bluetooth
Łatwo włączaj, wyłączaj, przyciemniaj i zmieniaj światła dzięki aplikacji mobilnej Philips Hue Bluetooth (dostępna na iOS i Android). Aplikacja pozwala sterować max 10 punktami świetlnymi (żarówki i lampy Philips Hue) w jednym pomieszczeniu.
Steruj oświetleniem za pomocą głosu*
Philips Hue współpracuje z Amazon Alexa i Asystentem Google po sparowaniu z kompatybilnym urządzeniem Google Nest lub Amazon Echo. Proste polecenia głosowe pozwalają kontrolować wiele punktów światła w pomieszczeniu albo sterować tylko jedną wybraną lampą.
Dopasuj białe światło do swoich potrzeb
Inteligentne żarówki i lampy Philips Hue dają przyjemne białe światło. Łatwa możliwość przyciemniania zapewnia odpowiednią ilość światła od poranka do wieczora, dopasowując oświetlenie do Twoich potrzeb.
Odblokuj pełen zestaw inteligentnych funkcji oświetleniowych za pomocą mostka Hue Bridge
Rozszerz możliwości inteligentnego oświetlenia Philips Hue w swoim domu dodając mostek Philips Hue Bridge (sprzedawany osobno). Mostek Hue pozwala dodać nawet 50 punktów światła, którymi możesz sterować w całym domu i ogrodzie. Możesz tworzyć harmonogramy automatycznie zapalającego się światła sprawiając, że Twój dom stanie się naprawdę smart. Synchronizuj światło z filmem, grą i muzyką i wskocz na wyższy poziom domowej rozrywki. Steruj oświetleniem spoza domu lub dodaj do systemu dodatkowe akcesoria, takie jak czujniki ruchu czy pilot sterowania światłem (regulator przyciemnienia).
Dane techniczne
Wymiary źródła światła
Wymiary (szer. × wys. × gł.)
60x115