Zbliżenie przedniej części produktu Hue White Filament Inteligentna żarówka G93 E27 kula

Wyprzedaż

Inteligentna żarówka G93 E27 kula

Wybierz inteligentną żarówkę LED o wyglądzie vintage w kształcie kuli. Najnowocześniejsza technologia Philips Hue zapewnia łatwe sterowanie przez Bluetooth oraz funcje przyciemniania i rozjaśniania światła. Odblokuj wszystkie funkcje inteligentnego oświetlenia podłączając żarówkę do mostka Philips Hue Bridge.

Najważniejsze cechy produktu

  • White Filament
  • Obsługa Bluetooth
  • Obsługa mostka Hue Bridge
  • Żarówka retro dająca delikatne białe światło
  • Łatwe sterowanie przez Bluetooth
  • Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
  • Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Nowoczesne funcje w stylu retro

Za pomocą inteligentnych żarówek LED odtworzysz ponadczasowy wygląd żarówki Edisona z charakterystycznym żarnikiem wewnątrz i przezroczystą kulą. Te żarówki łączą w sobie starodawny szyk z nowoczesną technologią oświetleniową Philips Hue.

Łatwe sterowanie przez Bluetooth (do 10 punktów świetlnych w aplikacji Hue Bluetooth)

Aplikacja mobilna Hue Bluetooth pozwala sterować kilkoma punktami świetlymi Hue w jednym pomieszczeniu.Dodaj do 10 punktów świetlnych Hue i kontroluj je wszystkie za pomocą smartphona lub tabletu.

Steruj oświetleniem za pomocą głosu*

Steruj oświetleniem za pomocą głosu, bez użycia rąk. Proste polecenia głosowe pozwalają kontrolować wiele punktów światła w pomieszczeniu albo sterować tylko jedną wybraną lampą *Współpracuje z Asystentem Google i Amazon Alexa.

Dopasuj białe światło do swoich potrzeb

Inteligentne żarówki i lampy Philios Hue dają przyjemne białe światło. Łatwa możliwość przyciemniania zapewnia odpowiednią ilość światła od poranka do wieczoru i pozwala na dopasowanie oświetlenia do Twoich potrzeb.

Odblokuj pełen zestaw inteligentnych funkcji oświetleniowych za pomocą mostka Hue Bridge

Rozszerz możliwości inteligentnego oświetlenia Philips Hue w swoim domu dodając mostek Philips Hue Bridge (sprzedawany osobno). Mostek Hue pozwala dodać nawet 50 punktów światła, którymi możesz sterować w całym domu i ogrodzie. Możesz tworzyć harmonogramy automatycznie zapalającego się światła sprawiając, że Twój dom stanie się naprawdę smart. Synchronizuj światło z filmem, grą i muzyką i wskocz na wyższy poziom domowej rozrywki. Steruj oświetleniem spoza domu lub dodaj do systemu dodatkowe akcesoria, takie jak czujniki ruchu czy pilot sterowania światłem (regulator przyciemnienia).

* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności

