* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności.
Inteligentna żarówka G93 E27 kula
Wybierz inteligentną żarówkę LED o wyglądzie vintage w kształcie kuli. Najnowocześniejsza technologia Philips Hue zapewnia łatwe sterowanie przez Bluetooth oraz funcje przyciemniania i rozjaśniania światła. Odblokuj wszystkie funkcje inteligentnego oświetlenia podłączając żarówkę do mostka Philips Hue Bridge.
Najważniejsze cechy produktu
- White Filament
- Obsługa Bluetooth
- Obsługa mostka Hue Bridge
- Żarówka retro dająca delikatne białe światło
- Łatwe sterowanie przez Bluetooth
- Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
- Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Nowoczesne funcje w stylu retro
Za pomocą inteligentnych żarówek LED odtworzysz ponadczasowy wygląd żarówki Edisona z charakterystycznym żarnikiem wewnątrz i przezroczystą kulą. Te żarówki łączą w sobie starodawny szyk z nowoczesną technologią oświetleniową Philips Hue.
Łatwe sterowanie przez Bluetooth (do 10 punktów świetlnych w aplikacji Hue Bluetooth)
Aplikacja mobilna Hue Bluetooth pozwala sterować kilkoma punktami świetlymi Hue w jednym pomieszczeniu.Dodaj do 10 punktów świetlnych Hue i kontroluj je wszystkie za pomocą smartphona lub tabletu.
Steruj oświetleniem za pomocą głosu*
Steruj oświetleniem za pomocą głosu, bez użycia rąk. Proste polecenia głosowe pozwalają kontrolować wiele punktów światła w pomieszczeniu albo sterować tylko jedną wybraną lampą *Współpracuje z Asystentem Google i Amazon Alexa.
Dopasuj białe światło do swoich potrzeb
Inteligentne żarówki i lampy Philios Hue dają przyjemne białe światło. Łatwa możliwość przyciemniania zapewnia odpowiednią ilość światła od poranka do wieczoru i pozwala na dopasowanie oświetlenia do Twoich potrzeb.
Odblokuj pełen zestaw inteligentnych funkcji oświetleniowych za pomocą mostka Hue Bridge
Rozszerz możliwości inteligentnego oświetlenia Philips Hue w swoim domu dodając mostek Philips Hue Bridge (sprzedawany osobno). Mostek Hue pozwala dodać nawet 50 punktów światła, którymi możesz sterować w całym domu i ogrodzie. Możesz tworzyć harmonogramy automatycznie zapalającego się światła sprawiając, że Twój dom stanie się naprawdę smart. Synchronizuj światło z filmem, grą i muzyką i wskocz na wyższy poziom domowej rozrywki. Steruj oświetleniem spoza domu lub dodaj do systemu dodatkowe akcesoria, takie jak czujniki ruchu czy pilot sterowania światłem (regulator przyciemnienia).
Dane techniczne
Wymiary źródła światła
Wymiary (szer. × wys. × gł.)
95x150