Zbliżenie przedniej części produktu Hue White Filament Inteligentna żarówka ST72 E27 Edison

Inteligentna żarówka ST72 E27 Edison

Większa wersja żarówki Filament w kształcie wydłużonej żarówki Edisona (ST72). Łatwe sterowanie za pomocą Bluetooth i oryginalny design - charakterystyczny spiralny żarnik i bursztynowa powłoka dodają powiew stylu retro do możliwości nowoczesnego oświetlenia. Po podłączeniu do mostka Hue Bridge uzyskasz dostęp do wszystkich funkcji inteligentnego oświetlenia.

Najważniejsze cechy produktu

  • White Filament
  • Obsługa Bluetooth
  • Obsługa mostka Hue Bridge
  • Żarówka retro dająca delikatne białe światło
  • Łatwe sterowanie przez Bluetooth
  • Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
  • Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
