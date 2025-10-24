Większa wersja żarówki Filament w kształcie wydłużonej żarówki Edisona (ST72). Łatwe sterowanie za pomocą Bluetooth i oryginalny design - charakterystyczny spiralny żarnik i bursztynowa powłoka dodają powiew stylu retro do możliwości nowoczesnego oświetlenia. Po podłączeniu do mostka Hue Bridge uzyskasz dostęp do wszystkich funkcji inteligentnego oświetlenia.