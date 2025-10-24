Inteligentna żarówka ST72 E27 Edison
Większa wersja żarówki Filament w kształcie wydłużonej żarówki Edisona (ST72). Łatwe sterowanie za pomocą Bluetooth i oryginalny design - charakterystyczny spiralny żarnik i bursztynowa powłoka dodają powiew stylu retro do możliwości nowoczesnego oświetlenia. Po podłączeniu do mostka Hue Bridge uzyskasz dostęp do wszystkich funkcji inteligentnego oświetlenia.
Obecna cena to 185,00 zł
Najważniejsze cechy produktu
- White Filament
- Obsługa Bluetooth
- Obsługa mostka Hue Bridge
- Żarówka retro dająca delikatne białe światło
- Łatwe sterowanie przez Bluetooth
- Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
- Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Dane techniczne
Wymiary źródła światła
Wymiary (szer. × wys. × gł.)
73x171