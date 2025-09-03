Pomoc
Zbliżenie przedniej części produktu Hue White Inteligentna żarówka A60 E27 - 800 (4 szt.)

Nowość

Inteligentna żarówka A60 E27 - 800 (4 szt.)

Wprowadź do swojego domu ciepłe światło (2700 K) najwyższej jakości dzięki naszej najinteligentniejszej jak dotąd żarówce. Dzięki maksymalnej jasności na poziomie 810 lumenów i możliwości silnego przyciemniania możesz w pełni dostosować światło do własnych potrzeb, płynnie regulując jasność za pomocą aplikacji Hue od wartości maksymalnej aż do poziomu 5%.

Najważniejsze cechy produktu

  • Up to 810 lumens
  • Warm white light
  • Low dimming to 5%
  • Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu
* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności

