* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności.
Inteligentna żarówka A60 E27 - 800 (4 szt.)
Wprowadź do swojego domu ciepłe światło (2700 K) najwyższej jakości dzięki naszej najinteligentniejszej jak dotąd żarówce. Dzięki maksymalnej jasności na poziomie 810 lumenów i możliwości silnego przyciemniania możesz w pełni dostosować światło do własnych potrzeb, płynnie regulując jasność za pomocą aplikacji Hue od wartości maksymalnej aż do poziomu 5%.
Najważniejsze cechy produktu
- Up to 810 lumens
- Warm white light
- Low dimming to 5%
- Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu
Dane techniczne
Trwałość
Liczba cykli pracy
50 000
Nominalny okres eksploatacji
25 000