Wyprzedaż
Inteligentna żarówka E14 kulka (2 szt.)
2 żarówki Philips Hue White P45 E14 w kształcie kulki zapewnią doskonałe światło dla nawet najmniejszej lampy stołowej, biurkowej czy kinkietu. Korzystaj z ciepłego białego światła, z możliwością przyciemniania i łatwego sterowania za pomocą Bluetooth. Dodaj mostek Hue Bridge, aby uzyskać dostęp do wszystkich funkcji inteligentnego oświetlenia.
Obecna cena to 108,00 zł, cena pierwotna to 135,00 zł
Najważniejsze cechy produktu
- White
- Obsługa Bluetooth
- Obsługa mostka Hue Bridge
- Delikatne światło białe
- Łatwe sterowanie przez Bluetooth
- Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
- Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Dane techniczne
Wymiary źródła światła
Wymiary źródła światła
Wymiary (szer. × wys. × gł.)
45x77