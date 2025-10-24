Inteligentny reflektor punktowy GU10 (2 szt.)
Te dwie inteligentne żarówki LED GU10 do reflektorów świecą łagodnym światłem białym i zapewniają bezprzewodową funkcję natychmiastowego przyciemniania światła w dowolnym pomieszczeniu w Twoim domu.
Obecna cena to 199,00 zł
Najważniejsze cechy produktu
- White
- Obsługa Bluetooth
- Obsługa mostka Hue Bridge
- Delikatne światło białe
- Łatwe sterowanie przez Bluetooth
- Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
- Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Dane techniczne
Wymiary źródła światła
Wymiary (szer. × wys. × gł.)
50x54