Pojedyncze źródło światła E27
Dodaj do systemu oświetleniowego białą żarówkę Philips Hue i wzbogać wystrój Twojego domu o ciepłe białe światło, które można zdalnie przyciemniać i regulować. Zautomatyzuj sterowanie oświetleniem, tak aby włączało się ono nawet wtedy, gdy nikogo nie ma w domu.
Najważniejsze cechy produktu
- White
- Mostek Hue Bridge jest wymagany
- 1 x źródło światła E27
- Ciepłe białe światło (2700 K)
Dane techniczne
Wymiary źródła światła
Wymiary (szer. × wys. × gł.)
62x110