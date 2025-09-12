* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności.
Pojedyncze źródło światła GU10
Dodaj do systemu oświetleniowego białą żarówkę Philips Hue i wzbogać wystrój Twojego domu o ciepłe białe światło, które można zdalnie przyciemniać i regulować. Zautomatyzuj sterowanie oświetleniem, tak aby włączało się ono nawet wtedy, gdy nikogo nie ma w domu.
Najważniejsze cechy produktu
- White
- Mostek Hue Bridge jest wymagany
- 1 x źródło światła GU10
- Ciepłe białe światło (2700 K)
Zdalne sterowanie, w domu i na zewnątrz
Za pomocą aplikacji Philips Hue iOS i Android można zdalnie sterować oświetleniem z dowolnego miejsca. Użytkownik może sprawdzić, czy przed wyjściem z domu nie zapomniał wyłączyć światła, i włączyć je, jeśli pracuje do późna.
Ustaw automatyczne harmonogramy włączania i wyłączania się światła
Dzięki funkcji harmonogramu w aplikacji Philips Hue oświetlenie Philips Hue może włączać się w domu nawet wtedy, gdy nikogo tam nie ma. Ustaw włączanie oświetlenia o ustalonej godzinie, tak aby było jasno, gdy wracasz do domu. Możesz nawet zaprogramować włączanie się światła w poszczególnych pomieszczeniach o różnych godzinach. Oczywiście możesz również ustawić, aby światła stopniowo wyłączały się w nocy i nie trzeba było martwić się o to, czy któreś pozostały włączone.
Możliwość przyciemniania bez dodatkowej instalacji
Poznaj możliwość wygodnego płynnego przyciemnianie światła dzięki Philips Hue. Nie za jasno, nie za ciemno – po prostu idealnie. Bez konieczności dodatkowych instalacji, pomocy elektryka i wystających kabli.
Steruj światłem jak chcesz
Podłącz oświetlenie Philips Hue do mostka i zacznij odkrywać niezliczone możliwości kontroli światła. Steruj oświetleniem za pomocą smartfonu lub tabletu przez aplikację mobilną Philips Hue lub skorzystaj z dedykowanych przełącznikóww obsługujących lampy i żarówki Hue. Ustawiaj zautomatyzowane harmonogramy świecenia, powiadomienia, alarmy i wiele innych funkcji, aby w pełni wykorzystać możliwości systemu Philips Hue. Philips Hue współpracuje takżę z technologiami Amazon Alexa, Apple HomeKit i Google Home, które umożliwiają sterowanie oświetleniem za pomocą głosu.
Wymaga mostka Philips Hue
Podłącz oświetlenie Philips Hue do mostka, aby sterować oświetleniem za pomocą smartfonu lub tabletu przez aplikację mobilną Philips Hue.
Sterowane bezprzewodowo źródło światła LED
To źródło światła LED jest sterowane bezprzewodowo po podłączeniu do mostka Philips Hue umożliwiającego inteligentne sterowanie lub do regulatora przyciemniania Philips Hue.
Możliwość przyciemniania wyłącznie z urządzeniami zgodnymi z Philips Hue
Ten produkt oferuje funkcję przyciemniania wyłącznie po połączeniu z mostkiem Philips Hue lub urządzeniem zgodnym z Philips Hue
Dane techniczne
Wymiary źródła światła
Wymiary źródła światła
Wymiary (szer. × wys. × gł.)
50x57